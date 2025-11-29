كاس رابطة ابطال افريقيا : الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل مع بيترو أتليتيكو 1-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b3a599f1f47.34315681_ghplmjifkneqo.jpg width=100 align=left border=0>

اكتفى الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت، بالتعادل 1-1 أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي في المواجهة التي احتضنتها العاصمة لواندا لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وسجّل الفريق الأنغولي هدف الافتتاح عبر تياغو رايس (دق 49)، قبل أن يتمكن اللاعب دياكيتي (دق 89) من تعديل الكفّة للترجي في الدقائق الأخيرة.









ورفع الترجي الرياضي رصيده إلى نقطتين متمركزًا في المرتبة الثانية مؤقتا، في حين أصبح رصيد بيترو أتليتيكو 4 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة.



وتُستكمل مباريات الجولة الثانية غدًا الأحد، بلقاء الملعب المالي (1 نقطة) وسيمبا التنزاني (0 نقطة).

