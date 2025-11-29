كاس الكنفدرالية الافريقية : انهزام شباب بلوزداد الجزائري أمام أوتوهو أويو الكونغولي (4-1)

مني شباب بلوزداد الجزائري بهزيمة ثقيلة أمام أوتوهو أويو الكونغولي (1-4) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جمعت بينهما اليوم السبت ببرازافيل.



سجّل أهداف المباراة كل من:



لصالح أوتوهو، ولشباب بلوزداد.وبعد هذه المباراة، يحتل شباب بلوزدادمناصفة معبمجموعلكل فريق، بينما ينفردالتنزاني بالمركز الرابع والأخيروكان شباب بلوزداد قد انتصر في الجولة الأولى بالجزائر على بلاك ستارز التنزانيوتُجرى المباراة الثانية للمجموعة الثالثة يوم غد الأحدبينوستتوقف المنافسة لترك المجال لإقامة(منإلى)، على أن تُستأنف فعالياتها في شهر جانفي 2026 أيام، بإجراء مباريات الجولة الثالثة.ويتأهلعن كل مجموعة إلى