كاس الكنفدرالية الافريقية : انهزام شباب بلوزداد الجزائري أمام أوتوهو أويو الكونغولي (4-1)
مني شباب بلوزداد الجزائري بهزيمة ثقيلة أمام أوتوهو أويو الكونغولي (1-4) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، جمعت بينهما اليوم السبت ببرازافيل.
سجّل أهداف المباراة كل من:
جاك بوامبا (د 12) و بانديوغو ديالو (د 26) و غوسيم دوفان (د 29) و ديون رافيلي (د 65) لصالح أوتوهو، و عبد الرحمن مزيان (د 81 من ضربة جزاء) لشباب بلوزداد.
وبعد هذه المباراة، يحتل شباب بلوزداد المرتبة الأولى مناصفة مع أوتو أويو و ستيلينبوش الجنوب إفريقي بمجموع 3 نقاط لكل فريق، بينما ينفرد سينغيدا بلاك ستارز التنزاني بالمركز الرابع والأخير بدون رصيد.
وكان شباب بلوزداد قد انتصر في الجولة الأولى بالجزائر على بلاك ستارز التنزاني (2-0).
وتُجرى المباراة الثانية للمجموعة الثالثة يوم غد الأحد س 17 بين سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا) و ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).
وستتوقف المنافسة لترك المجال لإقامة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (من 21 ديسمبر إلى 26 جانفي 2026)، على أن تُستأنف فعالياتها في شهر جانفي 2026 أيام 23، 24، 25، بإجراء مباريات الجولة الثالثة.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
