كأس الكونفدرالية الافريقية المجموعة الأولى/الجولة الثانية فوز اتحاد العاصمة الجزائري على أولمبيك آسفي المغربي 1-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/8/cafball.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 05:37 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز اتحاد العاصمة الجزائري على مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وسجل هدف اتحاد العاصمة زكرياء الدراوي (84).
ويتصدر اتحاد العاصمة الترتيب برصيد 6 نقاط امام أولمبيك آسفي صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط. ويأتي في المركز الأخير كل من سان بيدرو الإيفواري وجوليبا بلا رصيد وتنقصهما مباراة.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.



