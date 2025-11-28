Babnet   Latest update 14:04 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الحادية عشرة

Publié le Vendredi 28 Novembre 2025 - 13:38
      

أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستدور على ثلاث دفعات أيّام السبت 29 والأحد 30 نوفمبر والاثنين 1 ديسمبر، بداية من الساعة 14:00.

السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمّام الأنف

الحكم: أمير العيادي

ملعب حمّام سوسة
أمل حمّام سوسة – محيط قرقنة
الحكم: نزار الرياحي

ملعب الشابّة
هلال الشابّة – بعث بوحجلة
الحكم: أنور العكروتي

ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن
الحكم: وليد الهذلي

ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد بوسالم
الحكم: أحمد كيلاني

ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – مكارم المهدية
الحكم: أسامة شريط

الاثنين 1 ديسمبر 2025

ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعيّة مقرين – سبورتينغ بن عروس
الحكم: حمزة جعيد

الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – أمل بوشمّة
الحكم: حمزة المسيليني

ملعب قربة
النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: سفيان جبارة

ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – قوافل قفصة
الحكم: نبيل الهمّادي

ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين
الحكم: الطاهر تليش

ملعب جلمة
نسر جلمة – تقدّم ساقية الداير
الحكم: حسام بن ساسي

ملعب قابس
الملعب القابسي – مستقبل القصرين
الحكم: محرز المالكي

ملعب الرديف
هلال الرديف – القلعة الرياضية
الحكم: سمير العونلي


14°-9
17°-11
19°-11
18°-11
19°-12
