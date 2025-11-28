بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الحادية عشرة
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكّام مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستدور على ثلاث دفعات أيّام السبت 29 والأحد 30 نوفمبر والاثنين 1 ديسمبر، بداية من الساعة 14:00.
السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولىملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمّام الأنف
الحكم: أمير العيادي
ملعب حمّام سوسة
أمل حمّام سوسة – محيط قرقنة
الحكم: نزار الرياحي
ملعب الشابّة
هلال الشابّة – بعث بوحجلة
الحكم: أنور العكروتي
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن
الحكم: وليد الهذلي
ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد بوسالم
الحكم: أحمد كيلاني
ملعب نجيب الخطّاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – مكارم المهدية
الحكم: أسامة شريط
الاثنين 1 ديسمبر 2025ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعيّة مقرين – سبورتينغ بن عروس
الحكم: حمزة جعيد
الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانيةملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – أمل بوشمّة
الحكم: حمزة المسيليني
ملعب قربة
النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: سفيان جبارة
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – قوافل قفصة
الحكم: نبيل الهمّادي
ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين
الحكم: الطاهر تليش
ملعب جلمة
نسر جلمة – تقدّم ساقية الداير
الحكم: حسام بن ساسي
ملعب قابس
الملعب القابسي – مستقبل القصرين
الحكم: محرز المالكي
ملعب الرديف
هلال الرديف – القلعة الرياضية
الحكم: سمير العونلي
