قبلي: نجاح أوّل عملية استئصال ورم كبير في الرحم بالمستشفى الجهوي بقبلي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/chuheart720.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 16:26 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نجح فريق طبّي من قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بقبلي معزّزا بفريق طبي من قسم الإنعاش والتخدير  في إجراء أوّل عملية استئصال لورم كبير في الرحم بهذا المستشفى لامرأة أصيلة الجهة، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة "وات"، اليوم الأربعاء، أنّ هذه العملية التي أجريت لأول مرة بولاية قبلي تعكس التطوّر الذي يشهده النشاط الجراحي بالمستشفى الجهوي، مشيرا إلى أنه تم إيواء المريضة إثر خضوعها للعملية الجراحية التي استغرقت ساعة و20 دقيقة بقسم النساء والتوليد وهي في حالة صحية جيدة.



واعتبر المكني أن هذا النجاح يضاف الى النجاحات الجراحية التي شهدها المستشفى الجهوي بقبلي خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة الدعم الكبير من سلطة الاشراف وحسن تنفيذ برنامج  تطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى الجهوي، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن قسم النساء والتوليد بهذه المؤسسة الصحية يضم 4 أطباء اختصاص إضافة الى فريق شبه طبي متكامل، كما يضم عدّة وحدات منها  وحدة استعجالي لطب النساء والتوليد، ووحدة إيواء بطاقة 32 سريرا، وقاعة عمليات خاصة، فضلا عن الدعم الهام بالتجهيزات المتطوّرة الذي حظي به هذا القسم سواء بصفة مباشرة من وزارة الصحة او في اطار برنامج "الصحة عزيزة"، بما حقق نقلة نوعية في العمليات الجراحية المنجزة بالمستشفى.


الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
