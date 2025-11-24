بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين، يومي السبت 29 والأحد 30 نوفمبر 2025، بداية من الساعة الثانية ظهرا (14:00).



السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى





* ملعب حمودة الحداد بمقرين



جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس



* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف



* ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – محيط قرقنة



* ملعب الشابة

هلال الشابة – بعث بوحجلة



* ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن



* ملعب عقارب

كوكب عقارب – اتحاد بوسالم



* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – مكارم المهدية



الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد بأريانة

جمعية أريانة – أمل بوشمة



* ملعب قربة

النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد



* ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – قوافل قفصة



* ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين



* ملعب جلمة

نسر جلمة – تقدم ساقية الداير



* ملعب قابس

الملعب القابسي – مستقبل القصرين



* ملعب الرديف

هلال الرديف – القلعة الرياضية

