بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة
تُجرى مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين، يومي السبت 29 والأحد 30 نوفمبر 2025، بداية من الساعة الثانية ظهرا (14:00).
السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى
السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى
* ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – محيط قرقنة
* ملعب الشابة
هلال الشابة – بعث بوحجلة
* ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن
* ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد بوسالم
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – مكارم المهدية
الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – أمل بوشمة
* ملعب قربة
النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – قوافل قفصة
* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين
* ملعب جلمة
نسر جلمة – تقدم ساقية الداير
* ملعب قابس
الملعب القابسي – مستقبل القصرين
* ملعب الرديف
هلال الرديف – القلعة الرياضية
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319073