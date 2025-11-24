Babnet   Latest update 11:40 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 24 Novembre 2025 - 11:40 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تُجرى مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على دفعتين، يومي السبت 29 والأحد 30 نوفمبر 2025، بداية من الساعة الثانية ظهرا (14:00).

السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى


* ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس

* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف

* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – محيط قرقنة

* ملعب الشابة
هلال الشابة – بعث بوحجلة

* ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن

* ملعب عقارب
كوكب عقارب – اتحاد بوسالم

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – مكارم المهدية

الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – أمل بوشمة

* ملعب قربة
النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد

* ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – قوافل قفصة

* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين

* ملعب جلمة
نسر جلمة – تقدم ساقية الداير

* ملعب قابس
الملعب القابسي – مستقبل القصرين

* ملعب الرديف
هلال الرديف – القلعة الرياضية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319073


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 24 نوفمبر 2025 | 3 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:07
14:47
12:13
07:07
05:36
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
22°-13
14°-10
14°-10
16°-9
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   710,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*