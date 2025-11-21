Babnet   Latest update 15:41 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستدور على دفعتين يومي السبت 22 والأحد 23 نوفمبر 2025 انطلاقاً من الساعة الثانية بعد الظهر:

المجموعة الأولى


السبت 22 نوفمبر 2025

ملعب بوسالم

* اتحاد بوسالم – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: باسم بلعيد

ملعب حمام سوسة

* أمل حمام سوسة – هلال مساكن
الحكم: حسام بولعراس

ملعب أحمد خواجة بالمهدية

* مكارم المهدية – جمعية مقرين
الحكم: وسيم البوسيفي

ملعب الشبيكة

* بعث بوحجلة – كوكب عقارب
الحكم: ريان بوخشينة

ملعب 2 مارس بصفاقس

* محيط قرقنة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: أكرم النايلي

الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب الهادي بن رمضان برادس

* سبورتينغ بن عروس – هلال الشابة
الحكم: مهاب اليعقوبي

ملعب حمام الأنف

* نادي حمام الأنف – اتحاد تطاوين
الحكم: حسني النايلي

المجموعة الثانية

السبت 22 نوفمبر 2025

ملعب القلعة

* القلعة الرياضية – الملعب القابسي
الحكم: نبيل الهمادي

الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب قربة

* النادي القربي – تقدّم ساقية الداير
الحكم: أشرف الحركاتي

ملعب المكنين

* سبورتينغ المكنين – هلال الرديف
الحكم: حسام بلحاج علي

ملعب سيدي بوزيد

* أولمبيك سيدي بوزيد – جمعية أريانة
الحكم: خليل الطرابلسي

ملعب القصرين

* مستقبل القصرين – نسر جلمة
الحكم: وائل العجنقي

ملعب بوشمة الاصطناعي

* أمل بوشمة – جندوبة الرياضية
الحكم: رائد جويرو

ملعب قفصة

* قوافل قفصة – اتحاد قصور الساف
الحكم: إيهاب بن كيلاني


