بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة العاشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستدور على دفعتين يومي السبت 22 والأحد 23 نوفمبر 2025 انطلاقاً من الساعة الثانية بعد الظهر:



المجموعة الأولى





السبت 22 نوفمبر 2025



ملعب بوسالم



* اتحاد بوسالم – سكك الحديد الصفاقسي

الحكم: باسم بلعيد



ملعب حمام سوسة



* أمل حمام سوسة – هلال مساكن

الحكم: حسام بولعراس



ملعب أحمد خواجة بالمهدية



* مكارم المهدية – جمعية مقرين

الحكم: وسيم البوسيفي



ملعب الشبيكة



* بعث بوحجلة – كوكب عقارب

الحكم: ريان بوخشينة



ملعب 2 مارس بصفاقس



* محيط قرقنة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة

الحكم: أكرم النايلي



الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب الهادي بن رمضان برادس



* سبورتينغ بن عروس – هلال الشابة

الحكم: مهاب اليعقوبي



ملعب حمام الأنف



* نادي حمام الأنف – اتحاد تطاوين

الحكم: حسني النايلي



المجموعة الثانية

السبت 22 نوفمبر 2025

ملعب القلعة



* القلعة الرياضية – الملعب القابسي

الحكم: نبيل الهمادي



الأحد 23 نوفمبر 2025

ملعب قربة



* النادي القربي – تقدّم ساقية الداير

الحكم: أشرف الحركاتي



ملعب المكنين



* سبورتينغ المكنين – هلال الرديف

الحكم: حسام بلحاج علي



ملعب سيدي بوزيد



* أولمبيك سيدي بوزيد – جمعية أريانة

الحكم: خليل الطرابلسي



ملعب القصرين



* مستقبل القصرين – نسر جلمة

الحكم: وائل العجنقي



ملعب بوشمة الاصطناعي



* أمل بوشمة – جندوبة الرياضية

الحكم: رائد جويرو



ملعب قفصة



* قوافل قفصة – اتحاد قصور الساف

الحكم: إيهاب بن كيلاني * اتحاد بوسالم – سكك الحديد الصفاقسي* أمل حمام سوسة – هلال مساكن* مكارم المهدية – جمعية مقرين* بعث بوحجلة – كوكب عقارب* محيط قرقنة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة* سبورتينغ بن عروس – هلال الشابة* نادي حمام الأنف – اتحاد تطاوين* القلعة الرياضية – الملعب القابسي* النادي القربي – تقدّم ساقية الداير* سبورتينغ المكنين – هلال الرديف* أولمبيك سيدي بوزيد – جمعية أريانة* مستقبل القصرين – نسر جلمة* أمل بوشمة – جندوبة الرياضية* قوافل قفصة – اتحاد قصور الساف