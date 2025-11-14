تونس: ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات في حدود 4،262 مليار دينار

تبلغ ميزانية ميزانية التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 نحو 4،262 مليار دينار مقابل 3،972 مليار دينار خلال سنة 2025.



ويظهر توزيع ميزانية مهمّة التجارة للسنة القادمة باعتبار نفقات الدعم، حيث تستحوذ التجارة الداخلية على 97،06 بالمائة من هذه النفقات، في حين تقدّر حصّة التجارة الخارجية بـ 2،57 بالمائة و0،37 للقيادة والمساندة. وتتقلّص حصّة التجارة الداخلية دون النفقات الموجّهة للدعم إلى 31 بالمائة من قيمة الميزانية الكلّي، فيما ترتفع حصّة التجارة الخارجية إلى 60 بالمائة والقيادة والمساندة إلى 9 بالمائة.



وتتضمن مهمّة التجارة وتنمية الصادراتلقياس أدائها، ويشارك في تنفيذها 15 فاعلا عموميا يعودون بالنظر إلى وزارة التجارة.وتمّ ضبطالمحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 في حدود 0،0601 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،0570 مليار دينار في 2025، أي بزيادة نسبتها 5،5 بالمائة.كما قدّرتلسنة 2026 في حدود 0،0140 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،0132 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5،7 بالمائة.وتمّ ضبطضمن مشروع ميزانية مهمّة التجارة والنهوض بالصادرات للسنة القادمة في حدود 4،175 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 3،897 مليار دينار سنة 2025، بتطوّر بنسبة 7،1 بالمائة.وتشمل نفقات التدخلات:بقيمة 4،160 مليار دينار، تتمثل أساسا في دعم المواد الأساسية والنهوض بالصادرات والمساهمات في المنظمات الدولية والمنح لفائدة الودادية بالوزارة.بقيمة 0،0153 مليار دينار، تتعلق أساسا بتحويلات لفائدة مركز النهوض بالصادرات للقيام ببرامج تنموية، وتحويلات لفائدة الديوان التونسي للتجارة ضمن مشروع تأهيل مسالخ شركة اللحوم ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببن قردان.وتمّ ضبطلمهمّة التجارة لسنة 2026 في حدود 1،970 ألف دينار تعهدا و10،085 ألف دينار دفعا، مقابل 895 ألف دينار تعهدا و3،414 ألف دينار دفعا سنة 2025.وتتمثل مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في:* تعزيز* تعديل السوق وإرساء مبدأوشفافية المعاملات.* ضمانوتطويل القطاع التجاري وتنظيم مسالك التوزيع.* تعميق مقوّماتفي محيطها العالمي والإقليمي.والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد والدفاع عن الصادرات التونسية.وتعمل مهمّة التجارة وتنمية الصادرات على تنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية، وتسعى على الصعيد الدولي إلى:وخلق فرص التصدير.* تقريب التشريع الوطني المتعلق بسلامة المنتجات مع المعايير الدولية.في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق.* المساهمة في تحقيقفي أفق سنة 2030، وفق ما أظهرت الوثيقة الخاصة بميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات.