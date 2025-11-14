Babnet   Latest update 20:37 Tunis

تصفيات كاس العالم 2026: مبابي يغيب عن مواجهة فرنسا ضد أذربيجان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6672fc07512624.33098135_khfqnpgliejom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 19:43 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة أن قائد المنتخب كيليان مبابي سيغيب عن المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل بسبب مشكلة في الكاحل، وذلك بعد يوم واحد من ضمان التأهل إلى النهائيات العام المقبل.
وقال الاتحاد الفرنسي في بيان "مبابي لا يزال يعاني من التهاب في الكاحل الأيمن، وهو ما يتطلب مزيدا من الفحوصات وسيخضع لفحوصات اليوم في مدريد".
وسجل المهاجم (26 عاما) هدفين وقدم تمريرة حاسمة خلال الفوز 4-صفر على أوكرانيا أمس الخميس، وهو الانتصار الذي ضمن لفرنسا التأهل إلى كأس العالم 2026.

وستفتقد فرنسا جهود مانو كوني لاعب روما للإيقاف بعد حصوله على إنذار أمام أوكرانيا، إضافة إلى إدواردو كامافينغا لاعب وسط ريال مدريد، الذي يعاني من "شد في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى"، وهي الإصابة التي تسببت أيضا في غيابه عن مواجهة أمس.


