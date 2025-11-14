Babnet   Latest update 19:24 Tunis

بطولة الرابطة الاولى : برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 18:41
      
فيما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستقام على ثلاث دفعات أيام السبت 22 والأحد 23 والأربعاء 26 نوفمبر 2025، انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا:

السبت 22 نوفمبر 2025


* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى – شبيبة العمران

* ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – نجم المتلوي

* ملعب يُحدّد لاحقا (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي

الأحد 23 نوفمبر 2025

* ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – مستقبل قابس

* ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان – الاتحاد المنستيري

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – النادي الإفريقي

* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي – النادي الصفاقسي

الأربعاء 26 نوفمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – اتحاد بن قردان**


