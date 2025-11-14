مصنعو اللاقطات الشمسية يؤكدون ان استمرار سياسة الامتيازات للمورّدين سيُضعف قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتشغيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691751d369adc2.87597196_ijknfmelhpogq.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبر عدد من ممثلي مصنعي اللاقطات الشمسية أنّ استمرار سياسة الامتيازات للمورّدين سيُضعف قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتوسّع وخلق مواطن الشغل.

واوضحوا، خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها، الجمعة، لجنتا الميزانية والمالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 أعاد تمتيع المورّدين بالامتيازات الديوانية وهو ما يُربك مسار تطوير الصناعة الوطنية في مجال الطاقات المتجدّدة، نظرا لما يخلقه من منافسة غير متكافئة بين المصنّعين المحلّيين والمورّدين.

وينص الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على ان تخفض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م85.41 الى 15 بالمائة.





ودعا ممثلو مصنعي اللاقطات الشمسية، اللجنة، إلى مراجعة الأحكام المقترحة وضبط سياسة تشجيع واضحة تقوم على حماية الإنتاج الوطني واستغلال المؤهلات التقنية والقدرات الصناعية المتاحة لدعم الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للمصادر الخارجية.



وأوضحوا أنّ هذا القطاع يتطلّب استقرار الإطار التشريعي لضمان ديمومته وتطوّره.

واعتبروا أنّ توجّه الدولة نحو الطاقات المتجددة هو خيار وطني ومن الضروري أن تتوفّر للمؤسسات المحلية رؤية مستقبلية واضحة للقطاع، مع مزيد دعمها لتطوير قدراتها الإنتاجية والمحافظة على قدرتها التنافسية لتلبية حاجيات السوق المحلية والدولية.

وأكّد المصنعون أنّ اللاقطات الشمسية المصنعة محليا تمتاز بجودة عاليا مقارنة بالمنتجات المورّدة وأنّ الشركات التونسية قادرة على تلبية حاجيات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى المساهمة في معاضدة مجهود الدولة في الإنتاج الوطني للكهرباء من الطاقات المتجددة.

ومن جهتهم، استفسر أعضاء اللجنتين عن مدى مساهمة الشركات التونسية المصنعة للاقطات الشمسية في المجهود الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وآفاق طاقتها الإنتاجية خلال الفترة القادمة. وتساءلوا عن أسعار اللاقطات الشمسية المنتجة محليا بالمقارنة بمثيلتها المورّدة.

كما عبّروا عن دعمهم للشركات التونسية الناشطة في هذا القطاع، وثمّنوا مجهوداتها في تلبية حاجيات السوق المحلية ودعوا إلى تقديم الضمانات الكافية حول جودة المنتجات ونسبة الإدماج الصناعي لهذا القطاع وقدرته التنافسية محليا ودوليا لمساندتهم للقيام بمقترحات التعديل الضرورية.





