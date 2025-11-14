مشروع ميزانية الدولة 2026: نواب يحذرون من تعميق تعثر الانتقال الطاقي بسبب تقليص ميزانية وزارة الصناعة

اعتبر عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم بباردو، المخصّصة لمناقشة مهمّة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ الميزانية المقترحة لسنة 2026 «ستحول دون تحقيق قفزة صناعية حقيقية وستعمّق تعثّر مسار الانتقال الطاقي».



النائبة عن كتلة الأمانة والعمل سناء بن مبروك لفتت إلى التراجع بأكثر من 28% في ميزانية الوزارة مقارنة بـ2025، معتبرة ذلك «مؤشّرًا خطيرًا» يهدد قطاعًا يُفترض أن يكون محرّكًا للنمو. وتساءلت عن كيفية دعم القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل تقلّص الموارد بهذا الحجم.



وانتقدت بن مبروك ما وصفته بـ«الخطاب الإصلاحي غير المتطابق مع الواقع»، مشيرة إلى، ومؤسسات تُغلق بسبب البيروقراطية وارتفاع كلفة الإنتاج، وطرد عمال المناولة، إلى جانب تعقيدات تعطل مشاريع الطاقات البديلة وضعف مراقبة احترام معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية. وتوقفت أيضًا عندواقترحت إعادة توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار الصناعي الحقيقي، وتسريع إصدار، وتبسيط التراخيص للمستثمرين، وتفعيل، إضافة إلى التطبيق الصارم لقانون منع المناولة وضمان حقوق العمال المطرودين.من جهته، استنكر النائب عن كتلة لِـيَنتصر الشعبتراجع ميزانية الوزارة «مقابل ارتفاع ميزانيات وزارات غير منتجة»، معتبراً ذلك دليلاً على عدم وجود حرص على بناء الثروة أو قاعدة صناعية وطنية قوية. ودعا إلىالقادرة على استيعاب العمالة وخلق الثروة، وتقديم حوافز لبعث المشاريع الصناعية، وخفض نسب الفائدة، وتمكين الصناعيين من الاندماج في مجمعات قادرة على المنافسة، إلى جانب توفير الحماية الجمركية ودراسات للمشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.وحث زغدود الوزارة على وضع خطة لتقليص اعتماد البلاد علىوضمان إمدادات الطاقة على المدى الطويل، بما يعزز السيادة الطاقية، مع إعادة تقييم مشاريع الطاقات المتجددة بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تونس فيأما النائب غير المنتمي، فقد عبّر عن رفضه المصادقة على ميزانية الوزارة في غياب «برنامج استثماري واضح ومتكامل»، مذكّرًا بأن العجز الطاقي ما يزال «أكبر إشكال يواجه الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن تونس تستورد نحومن حاجياتها من الجزائر، وأن العجز الطاقي بلغ إلى حدود جويلية 2025 نحونتيجة ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة، التي لا تتجاوز مساهمتهامن إنتاج الكهرباء، وهي من أضعف النسب عالميًا.وانتقد بوسمة أيضًا تعطّل المشاريع الكبرى في عدد من الولايات وغياب قانون خاص بالطاقات المتجددة يسمح بتحرير الاستثمار، إلى جانب ضعف إدارة الملف داخل الوزارة.