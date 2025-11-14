Babnet   Latest update 11:27 Tunis

قبول زيت الزيتون من صغار الفلاحين بالمراكز الجهوية للديوان الوطني للزيت بداية من الاثنين 17 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6750beed686b08.52601865_oiqgfelmjphkn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 11:10 قراءة: 1 د, 8 ث
      
يشرع الديوان الوطني للزيت في قبول زيت الزيتون من الفلاحين الصغار بالمراكز الجهوية للديوان، ابتداء من الاثنين 17 نوفمبر 2025، وفق بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة.

واشار الديوان ان عملية القبول ستكون عبر استظهار الفلاح بوثيقة اوشهادة تثبت تعاطيه لنشاط فلاحي في مجال الزيتون او خلية الارشاد الفلاحي او العمدة وايضا نسخة من بطاقة العريف الوطنية ونسخة من الهوية البنكية او البريدية قصد الخلاص.



ويتعين على الفلاح، وفق البلاغ، وضع كمية زيت الزيتون في حاويات صالحة لنقل وحفظ الزيوت الغذائية، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المجال كما ينصح بعدم استعمال مواد التنظيف المنزلية لتنظيف الحاويات.

ويتم قبول الزيت للتحاليل والشراء ايام الاثنين والاربعاء والجمعة من كل اسبوع خلال التوقيت الاداري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة مساء بالمراكز الجهوية للديوان بكل من حي الزهور(تونس) وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وجرجيس.

ويتولى الديوان عند احضار كمية الزيت بركز الديوان وعرضها للبيع اجراء التحاليل المعهودة بمخابره بصفىة مجانية وتحديد نوعية الزيت والكمية باعتماد الوزن بمركز الديوان.

وحددت الكمية الدنيا والقصوى للشراء على التوالي ب 100 كلغ وب 5 طن، اما بالنسبة للكميات التي تفوق 5 طن فيتم قبولها للشراء انطلاقا من المعصرة.

وافاد الديوان ان تحديد السعر عند الشراء يتم حسب نوعية الزيت (بكر ممتاز وبكر وبكر عادي وبكر قاد) وبالاعتماد على الاسعار المتداولة في السوقين الداخلية والعالمية. كما يتم خلاص الكمية المقتناة باعتماد تحويل بنكي او بريدي حسب التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.


