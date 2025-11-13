Babnet   Latest update 13:38 Tunis

تايكواندو: عناصر المنتخب التونسي للأصاغر والأواسط يتحوّل الى الدوحة للمشاركة في دورة قطر الدولية

تحوّل المنتخب التونسي للتايكواندو الى الدوحة للمشاركة في دورة قطر الدولية لصنفي الأصاغر والأواسط إناثا وذكورا التي تنطلق غدا الجمعة وتستمر الى غاية الاثنين المقبل.
وضمّ المنتخب التونسي الذي يشرف عليه المدرب محمد البراهمي 5 لاعبين في صنفي الأصاغر والصغريات و9 لاعبين في صنفي الأواسط والوسطيات.
وفي ما يلي قائمة العناصر المدعوة لدورة قطر الدولية:

صنفا الأصاغر والصغريات: أريج العبيدي - أية منصوري - شهد قاسمية - إياد صلعاوي - مجد الدين التليلي

صنفا الأواسط والوسطيات: كنزة سالمي - إيلاف علية - أبرار الجوبالي - سارة السالمي - محمد اسامة جليدة - مالك المقراني - يوسف الودرني - حيدر الرزايقي - عبد الرحمان بوذينة


