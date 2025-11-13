Babnet   Latest update 13:38 Tunis

زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها

Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 13:38
      
خصص الديوان الوطني للتطهير اعتمادا بقيمة 17 مليون دينار، لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة بكل من زغوان والفحص والزريبة، وتتضمن أشغال التهذيب، صيانة بعض القنوات والمعدات القديمة وتجديد التجهيزات، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتطهير محمود الهذيلي لصحفي "وات". 
  وأفاد الهذيلي ايضا، بأن الديوان بصدد إعداد ملف طلب العروض لتجديد تجهيزات محطة معالجة المياه المستعملة بزغوان من أجل تحسين جودة المياه المعالجة واستغلالها في الري الفلاحي، وذلك بكلفة أشغال قدرت بـ6 ملايين دينار، وأشار إلى أن طاقة إنتاج هذه المحطة تبلغ حوالي 2800 متر مكعب يوميا . 
كما تم، وفق ذات المصدر، تخصيص اعتماد بقيمة 9 ملايين دينار لتحسين القدرة التشغيلية وجودة المياه المعالجة لمحطة الفحص وتعزيز طاقة المعالجة الحالية والمقدرة بألفي متر مكعب بالاضافة الى رصد اعتماد بقيمة مليوني دينار لتجديد عدد من التجهيزات الكهريائية والميكانيكية بمحطة معالجة المياه المستعملة بالزريبة التي تبلغ طاقة انتاجها 1800 متر مكعب يوميا.


الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
