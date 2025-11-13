نواب المجلسين يشددون على ضرورة مسح شامل لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي المستولى عليها

شدّد نواب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، على ضرورة إجراء مسح شامل ودقيق لأملاك الدولة واسترجاع الأراضي الدولية التي تم الاستيلاء عليها.



ودعا النواب إلى التفويت في الأراضي الفلاحية وتحويل وضعيتها إلى مقاسم عقارية تُقام عليها المشاريع التنموية والسكنية، بما يسهم في دفع الاستثمار وتحسين استغلال الثروة العقارية الوطنية.



مراجعة الإطار القانوني للأراضي الاشتراكية



انتقادات لضعف المتابعة ومطالب بمراجعة عقود الكراء



شبهات في ملف الأملاك المصادرة



أزمة السكن واستغلال الأراضي المهملة



ملف التعويضات والنزاعات العقارية



دعوة لحصر المقرات والعقارات المهملة



أكّد النائبأنّ الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي للأراضي الاشتراكية أصبح متقادماً ويحتاج إلى مراجعة شاملة تضمنفي التصرف فيها. وبيّن أنّالمحدثة انتهت المدة القانونية لعملها، ما تسبب فيعطّل مصالح المواطنين ومشاريع الفلاحين والمستثمرين.وطالب بإجراءالمنظمة للأراضي الاشتراكية ومجالس التصرف والوصاية، واقتراحتمكّن المستغلين من الوثائق التي تثبت حقهم إلى حين صدور التنقيحات الجديدة.من جانبه، اعتبر النائبأنّ الوزراء السابقين لم يولوا العناية الكافية بالعقارات الدولية، خصوصاً، متسائلاً عن دور الدولة في مواجهة. وطالب بمراجعةلضمان شفافية استغلالها وتحقيق مردودية أفضل.وتساءلت النائبةحول مدى دقّةوشفافية التصرف فيها، مشيرة إلى أنّفي هذا الملف يثيرتستوجب التحقيق والتدقيق.وتطرّقت النائبةإلىفي ظل أزمة السكن التي تعانيها العاصمة، مؤكدة أنّتبقىودعت إلىوتحويلها إلىأو فضاءات اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أنّبين الدولة والبلديات والقطاع الخاص خلق ضبابية قانونية عطلت إنجاز مشاريع حيوية.وأشار النائب(غير منتمٍ) إلى أنّما يزال معلقاً منذ نصف قرن، حيث تمر النزاعات عبر مسارات تسوية معقدة وطويلة دون حلول نهائية، ما يجعل الأراضي دون مردودية.وشدّد على ضرورةوإحداثتضم ممثلين عن مختلف الإدارات ووزارتي العدل والفلاحة لتسريع البتّ في الملفات وضمانتحفظ حقوق الدولة وتدعم استقرار الفلاحين.من جهته، تناول النائبعنوضعيةالتي تُستغل أغلبها في إطار، معتبراً أنّ ذلك، في حين توجد أراضٍ وعقارات مهملة يمكن استغلالها.واقترح أن تتولىحصر تلك الأملاك وإسنادها للمؤسسات العمومية والوزارات لاستغلالها بما يخدم المصلحة الوطنية ويحدّ من النفقات.