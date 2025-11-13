Babnet   Latest update 11:32 Tunis

وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب غير مرخصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690097077adba9.59660436_kfmhiqgejopln.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025
      
حذّرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، المعتمرين التونسيين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخّص لهم لمزاولة نشاط تنظيم العمرة.

وأكدت الوزارة في بلاغ رسمي على ضرورة التعامل حصراً مع وكالات الأسفار "صنف أ" المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة لموسم العمرة، مشددة على إلزامية إبرام عقد عمرة يحدد كافة الخدمات المقدمة بما في ذلك التكاليف والرسوم وحقوق وواجبات الطرفين.



ولضمان الشفافية وحماية المعتمرين، وضعت الوزارة على ذمّة العموم وسائل الاتصال التالية لتلقّي الشكايات والملاحظات والاستفسارات المتعلقة بخدمات العمرة:

* الرقم الأخضر: 80.100.333
* البريد الإلكتروني: boc@mta.state.tn
* مكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة: 71120401

كما يمكن للمعتمرين التحقق من ترخيص الوكالة عبر المواقع الرسمية:

* وزارة السياحة: www.tourisme.gov.tn
* الديوان الوطني التونسي للسياحة: Discover Tunisia

وشدّدت الوزارة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم في حماية حقوق المعتمرين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم العمرة.


