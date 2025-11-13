وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب غير مرخصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690097077adba9.59660436_kfmhiqgejopln.jpg width=100 align=left border=0>

حذّرت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، المعتمرين التونسيين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخّص لهم لمزاولة نشاط تنظيم العمرة.



وأكدت الوزارة في بلاغ رسمي على ضرورة التعامل حصراً مع وكالات الأسفار "صنف أ" المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة لموسم العمرة، مشددة على إلزامية إبرام عقد عمرة يحدد كافة الخدمات المقدمة بما في ذلك التكاليف والرسوم وحقوق وواجبات الطرفين.









ولضمان الشفافية وحماية المعتمرين، وضعت الوزارة على ذمّة العموم وسائل الاتصال التالية لتلقّي الشكايات والملاحظات والاستفسارات المتعلقة بخدمات العمرة:



* الرقم الأخضر: 80.100.333

* البريد الإلكتروني: boc@mta.state.tn

* مكتب العلاقات مع المواطن بالوزارة: 71120401



كما يمكن للمعتمرين التحقق من ترخيص الوكالة عبر المواقع الرسمية:



* وزارة السياحة: www.tourisme.gov.tn

* الديوان الوطني التونسي للسياحة: Discover Tunisia



وشدّدت الوزارة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم في حماية حقوق المعتمرين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم العمرة. ولضمان الشفافية وحماية المعتمرين، وضعت الوزارة على ذمّة العموم وسائل الاتصال التالية لتلقّيالمتعلقة بخدمات العمرة:80.100.33371120401كما يمكن للمعتمرينعبر المواقع الرسمية:وشدّدت الوزارة على أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم في