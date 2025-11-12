Babnet   Latest update 19:09 Tunis

يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691461953eb9b5.24050837_gehinfljpmqok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 18:08
      
ينظم قسم الامراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ومجمع الصحة الاساسية بصفاقس بالتعاون مع مخبر خاص للادوية، يوما مفتوحا لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن، وذلك يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، بمركز الوسيط المطار بالجهة.

وتهدف هذه المبادرة الصحية المجانية الى تحسيس المواطنين بخطورة مرض الانسداد الرئوي المزمن وأهمية الكشف المبكر خاصة لدى الفئات الاكثر عرض للاصابة به .



ويتضمن البرنامج فحوصات مجانية لتقصي هذا المرض على غرار اختبار التنفس والسبيرومتري وتقديم الارشادات الصحية من قبل الأطباء ومهنيي الصحة اضافة الى برمجة أنشطة توعوية وتحسيسية حول طرق الوقاية والعلاج.

مرض الانسداد الرئوي المزمن هوحالة رئوية مزمنة تسبب انسدادًا في تدفق الهواء، مما يجعل التنفس صعبًا. وتشمل أعراضه ضيق التنفس والسعال المستمروتصفير الصدر. والتدخين هو السبب الأكثر شيوعًا، ولا يوجد له علاج شاف، ولكن يمكن إدارة الأعراض عن طريق تغيير نمط الحياة واستخدام الأدوية وإعادة التأهيل الرئوي .

*.*.*