أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى

Publié le Mercredi 12 Novembre 2025
      
أكد أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، أن برنامج دورتي 2026 و2027 جاهز وتم تحديد ضيف الشرف والشخصيات التي سيقع استضافتها في العامين المقبلين. ولئن لم يكشف عن تفاصيل الدورتين إلا أنه بين أن سر نجاح المعرض الكتاب هو الإعداد المسبق للبرمجة وحسن التنظيم.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام ضمن فعاليات الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب التي تحل فيها اليونان ضيف شرف وتتواصل أنشطتها من 5 الى 16 نوفمبر 2025 تحت شعار "بينك وبين الكتاب".

وخلال هذا اللقاء الذي ضم أيضا المنسقة العامة للمعرض خولة المجيني ومدير إدارة خدمات الناشرين منصور الحساني، تحدث عن اختيار هذا الشعار، مشيرا الى أن بين كل قارئ والكتاب حكايات لا يعرفها سواه، لكل تجربته الخاصة عند قراءة الكتاب، قد يضحك وقد يحزن، وقد يخاف، وبالإضافة الى المشاعر التي تخالج القراء، فلكل منا تجربته الفريدة عند القراءة فمنهم من يحافظ على صفحات الكتاب خالية من كل رسوم أو "خربشات" ومنهم من يترك بصمة قراءته على كل صفحة ويكتب ما يختمر بذهنه عند القراءة، وقد يتحول قارئ اليوم كاتبا غدا، مضيفا "نتطلع الى أن يكون لزوار المعرض قصتهم مع الكتاب وان يكتبوا لاحقا قصصهم الخاصة .

من خلال هذا المعرض ولد عديد الكتاب، لافتا إلى دور المعرض في دعم الكتاب والنشر.
وبين أن التحدي الأكبر هو مخاطبة مختلف الأجيال من خلال محاورتهم بالكتاب والفكر، لافتا الى التعويل في فريق التنظيم على عدد كبير من الشباب وهو ما يفسر مواكبة البرمجة في كل دورة لما يجري على الساحة الثقافية العربية والدولية، واستضافة أهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات في علاقة بالثقافة.   
وفي إجابة عن سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء بخصوص ما تشهده هذه الدورة من استضافة عديد المؤثرين وصانعي المحتوى، ومدى اعتبار ذلك توجها جديدا لهيئة تنظيم المعرض، نفى العامري تغيير التوجه، موضحا أن هناك مؤثرين دعتهم دور النشر ولهم أنشطة في أجنحتها نظرا لإصدارهم كتبا، "أما عن المؤثرين الذين تمت دعوتهم من قبل هيئة التنظيم فعددهم محدود، وهم يقدمون محتوى قيما  وتثقيفيا في علاقة بالكتاب".
وبين في السياق ذاته أن من بين هؤلاء المؤثرين من بدأ مسيرته صانع محتوى متنوع، قبل أن يصبح كاتبا أو يتخصص في تقديم محتوى يتعلق بالتعريف بالكتب، وبالتالي فإن حضورهم جاء ليؤكد أن المعرض أثر في محتوى ما يقدمونه وفي مسيرتهم حيث تحول بعضهم إلى كتاب ويحضر بعضهم في الشارقة لتوقيع إصداراتهم.


الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
