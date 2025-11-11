انطلاق أشغال مشروع تهيئة ساحة "مدق الحلفاء" بتونس المدينة بداية من الأسبوع القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913856d98fce9.48892038_nehpkimfoljqg.jpg width=100 align=left border=0>

تم اليوم الثلاثاء إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع تهيئة ساحة "مدق الحلفاء" وعدد من النقاط المحيطة بالمدينة، بداية من الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت عنه بلدية مدينة تونس على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك".



والتأمت اليوم جلسة عمل ببلدية تونس تم خلالها عرض مشروع الدراسة المنجزة ، كما تمت المصادقة عليها من طرف كافة الأطراف ذات العلاقة وتم على إثرها إعطاء إشارة انطلاق الأشغال بداية من الأسبوع القادم.









وحضر الجلسة أعضاء المجلس المحلي للمدينة وممثلات المعهد العالي للتكنولوجيا البيئية والعمران والبنيان وجمعية صيانة مدينة تونس والإطارات البلدية المعنية.

وذكرت البلدية بمسار هذا المشروع الذي انطلق بالإمضاء على اتفاقية تعاون بين بلدية تونس والمعهد العربي لإنماء المدن يوم 13 ماي 2025 حول مشروع "الأنشطة الخضراء في المدن العربية - التخضير التشاركي للأحياء"، بالشراكة مع المعهد العالي للتكنلوجيا البيئية والعمران والبنيان.

