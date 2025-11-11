Babnet   Latest update 19:52 Tunis

انطلاق أشغال مشروع تهيئة ساحة "مدق الحلفاء" بتونس المدينة بداية من الأسبوع القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913856d98fce9.48892038_nehpkimfoljqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 19:48 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تم اليوم الثلاثاء إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع تهيئة ساحة "مدق الحلفاء" وعدد من النقاط المحيطة بالمدينة، بداية من الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت عنه بلدية مدينة تونس على صفحتها الرسمية على منصة "فايسبوك".

والتأمت اليوم  جلسة عمل ببلدية تونس تم خلالها عرض مشروع الدراسة المنجزة ، كما تمت المصادقة عليها من طرف كافة الأطراف ذات العلاقة وتم على إثرها إعطاء إشارة انطلاق الأشغال بداية من الأسبوع القادم.



وحضر الجلسة  أعضاء المجلس المحلي للمدينة وممثلات المعهد العالي للتكنولوجيا البيئية والعمران والبنيان وجمعية صيانة مدينة تونس والإطارات البلدية المعنية.
وذكرت البلدية بمسار هذا المشروع الذي انطلق بالإمضاء على اتفاقية تعاون بين بلدية تونس والمعهد العربي لإنماء المدن يوم 13 ماي 2025 حول مشروع "الأنشطة الخضراء في المدن العربية - التخضير التشاركي للأحياء"، بالشراكة مع المعهد العالي للتكنلوجيا البيئية والعمران والبنيان.
كما تم تنظيم ورشة عمل بقصر بلدية تونس يوم 10 جويلية 2025 تم خلالها عرض تصور لمشروع تهيئة منطقة "مدق الحلفاء".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318311


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
25°-15
25°-15
27°-14
27°-16
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   769,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*