الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاماً للاعب التونسي حنبعل المجبري بسلوك غير لائق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691382c6b2fd22.73059692_qilopkngjhmfe.jpg width=100 align=left border=0>

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الدولي التونسي حنبعل المجبري، لاعب وسط نادي بيرنلي، اليوم الثلاثاء، بسوء التصرف تجاه مشجعي ليدز يونايتد خلال مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر الماضي، والتي انتهت بفوز بيرنلي 2-صفر على ملعبه.



وأوضح الاتحاد أن الواقعة المزعومة حدثت في الدقيقة 67 من المباراة، فيما شارك المجبري كبديل في الدقيقة 83. وذكر البيان أن اللاعب "تصرف بشكل مخالف لقوانين اللعبة و/أو بطريقة غير لائقة و/أو ارتكب سلوكاً مسيئاً و/أو غير لائق بالبصق على أو في اتجاه مشجعي ليدز يونايتد".









ويملك المجبري، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي انتقل إلى تيرف مور قادماً من مانشستر يونايتد العام الماضي، مهلة حتى 28 نوفمبر الجاري للرد على هذا الاتهام.



ويستعد بيرنلي لمواجهة تشيلسي، صاحب المركز الثالث، يوم 22 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي، في مباراة مهمة للفريق الصاعد حديثاً والذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من 11 مباراة. ويملك المجبري، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي انتقل إلى تيرف مور قادماً من مانشستر يونايتد العام الماضي، مهلة حتى 28 نوفمبر الجاري للرد على هذا الاتهام.ويستعد بيرنلي لمواجهة تشيلسي، صاحب المركز الثالث، يوم 22 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي، في مباراة مهمة للفريق الصاعد حديثاً والذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط من 11 مباراة.