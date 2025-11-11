Babnet   Latest update 19:52 Tunis

النائب سيرين المرابط تشيد بدور الجيش التونسي في التنمية والبنية التحتية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913756c81a7e6.48954815_gqomhejfpkiln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 18:30 قراءة: 1 د, 36 ث
      
قالت النائب بالبرلمان، سيرين المرابط، خلال مداخلتها في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة الدفاع الوطني، إن "المؤسسة العسكرية تمثل العمود الفقري للدولة، وهي مصدر فخر لكل تونسي وتونسية، وتستحق التحية والإجلال لما تقوم به من جهود في الأمن والاستقرار وفي خدمة الوطن".

وأشادت المرابط بالوجود النسائي في الجيش، معتبرة أن الجنديات اليوم "يقمن بدور مساوي للرجال في حماية الوطن وتعزيز السيادة الوطنية". وأكدت أن الجيش الوطني "شريك فاعل في جهود التنمية الوطنية، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وفق معايير الجودة العالمية".



واستعرضت النائب مجموعة من المشاريع التي أشرفت عليها الهندسة العسكرية، مثل إعادة تأهيل المسبح البلدي بالبلفيدير بعد 40 عاماً من الإهمال، وكذلك مشاريع تحديث ساحات عامة مثل ساحة باستور وساحة برشلونة وساحة المونجبالي، ومشاريع تحويل صحراء قاحلة إلى مدن متكاملة مثل مشروعي رجيم معتوق والمحدث بالمعتمدية الفوار، والتي تضم مستوصفات ومدارس ومكاتب إدارية ومساكن للمواطنين.

كما أثنت على دور الجيش في دعم قطاع الصحة، مشيرة إلى جهود وزارة الصحة في مكافحة الفساد وتحسين الخدمات الصحية، وشددت على أهمية متابعة حقوق المتقاعدين العسكريين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مشيرة إلى ضرورة مراجعة نظام الاقتطاع من جرايات المتقاعدين لضمان العدالة الاجتماعية.

وأبرزت المرابط الدور التربوي والتثقيفي للمؤسسة العسكرية في تنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء والاعتماد على الذات، مؤكدة أن الجيش لا يقتصر دوره على الأمن، بل يشمل تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العسكرية من خلال مشاريع تدريبية وملتقيات للشباب في الأحياء الشعبية.

وأكدت النائب أن الجيش التونسي "حافظ على هيبته واستمرارية دوره عبر السنوات، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية"، مشيدة بروح التفاني لدى الجنود في مختلف ربوع الوطن، بما في ذلك في الميدان وفي الثكنات، مشددة على أن الجيش يمثل فخراً لكل مواطن ومواطنة.

وقالت المرابط إن "التفاعل المباشر للشباب مع المؤسسة العسكرية، ورؤية قصص النجاح عن قرب، يعزز الثقة ويدعم قيم الانتماء والوطنية، ويكفل نقل الخبرات والتجارب للأجيال القادمة".

وختمت النائب مداخلتها بالتحية لكل جندي في ربوع تونس، مؤكدة أن "المؤسسة العسكرية هي فخر لكل تونسي وتونسية، وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في البلاد".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318306


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
25°-15
25°-15
27°-14
27°-16
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   769,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*