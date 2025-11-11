المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي محمد امين توغاي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69135709cda833.26542848_iknpheqojflmg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الاتحادية الجزائرية اليوم الثلاثاء ان لاعب الترجي الرياضي محمد امين توغاي لن يشارك في المقابلتين الوديتين المقررتين ضد منتخبي الزيمبابوي و السعودية يومي 13 و 18 نوفمبر الجاري بسبب الاصابة التي كان تعرض لها.



واضافت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان "الفحوصات التي خضع لها توغاي من طرف الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري اكدت انه غير جاهز لخوض اللقاءين الوديين وتقرر تسريح اللاعب بالتشاور مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى يواصل العلاج مع ناديه.