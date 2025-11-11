Babnet   Latest update 16:48 Tunis

المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي محمد امين توغاي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69135709cda833.26542848_iknpheqojflmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025
      
اعلنت الاتحادية الجزائرية اليوم الثلاثاء ان لاعب الترجي الرياضي محمد امين توغاي لن يشارك في المقابلتين  الوديتين المقررتين ضد منتخبي الزيمبابوي و السعودية يومي 13 و 18 نوفمبر الجاري بسبب الاصابة التي كان تعرض لها.

واضافت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان "الفحوصات التي خضع لها توغاي من طرف الجهاز الطبي للمنتخب الجزائري اكدت انه غير جاهز لخوض اللقاءين  الوديين وتقرر تسريح اللاعب بالتشاور مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى يواصل العلاج مع ناديه.


