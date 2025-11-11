قفصة: متابعة مشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قفصة، جلسة عمل خصّصت لمتابعة مشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية بالجهة، وذلك بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وعن عدد من الإدارات الجهوية.

وأوضح والي قفصة سليم فروجة، لدى إشرافه على الجلسة، أن مشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالجهة، وتحديث تكنولوجيا التصرف في النفايات المنزلية ضمن الإقتصاد الدائري، مع التوقي من التغيرات المناخية.

وأضاف أنّ طاقة استيعاب هذه الوحدة، التي خصّصت لها قطعة أرض تمسح 30 هكتارا في منطقة الطفل بالع يلة من معتمدية قفصة الجنوبية، تقدر بحوالي 140 ألف طنّ من النفايات المنزلية سنويا، وتحتوي فضاءات متعدّدة لقبول ومعالجة النفايات، ومبنى إداري، ومجالات لحركة المرور الداخلية وللخدمات، مع مساحات خضراء، بكلفة تناهز 80 مليون دينار كتقدير أولي، على أن يتم ضبط الكلفة بصفة دقيقة في إطار الدراسات المخصّصة لتحديد التقنيات المعتمدة في المشروع.





من جانبها، قالت المكلفة بالدراسات بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، راضية العرفاوي، إن "إنجاز وحدة لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية بولاية قفصة مرّ بإنجاز عدد من الدراسات من بينها دراسة تشخيص النفايات المنزلية، ودراسة مائية لقطعة الارض المخصصة للمشروع باعتبار ها تقع في مجرى وادٍ، إضافة إلى الدراسة الأولية لتغيير صبغة الأرض من فلاحية إلى صناعية".



وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن جلسة عمل ستعقد يوم 21 نوفمبر من الشهر الجاري بالوزارة بهدف حلحلة كافة الإشكاليات المتعلقة بالمشروع، وفق تأكيدها.