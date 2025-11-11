Babnet   Latest update 16:48 Tunis

عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6913444bda1fb5.74208697_ehgpikmojlnfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 16:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن معهد صالح عزيز عن استئناف العمل بتقنية العلاج بالليزر بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات وهي تقنية تستخدم في علاج الأورام وغيرها من الحالات، وخاصة في علاج انسداد القصبات الهوائية، حسب ما جاء في بلاغ للمعهد بصفحته على فيسبوك.

وأضاف بلاغ معهد صالح عزيز أنه تم أمس الاثنين استعمال الجهاز الجديد لأول مرة، وهو جهاز بديل عن القديم، بعد تركيبه من قبل الشركة المصنّعة التي تولّت أيضا تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي على كيفية استخدامه.



وثمّن المعهد مجهودات الاطارات الطبية وشبه الطبية من قسمي جراحة أورام الأنف والحنجرة والفكين وقسم التخدير والإنعاش على مجهوداتهم في تقديم أفضل الخدمات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318286


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet22°
22° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
25°-15
25°-15
27°-14
27°-16
  • Avoirs en devises
    25072,9

  • (10/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40373 DT        1$ =2,95238 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/11)   769,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*