تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025

تمكنت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 من استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 2588.7 مليون دينار، مقابل 2020 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 28.1 بالمائة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



وأوضحت المعطيات أن 52.7 بالمائة من هذه الاستثمارات كانت من نوع استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، مقابل 33.6 بالمائة في سبتمبر 2024. كما ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7 بالمائة لتبلغ 2536 مليون دينار مقابل 1986.4 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.



استأثربالنصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر بقيمةمقابل 1294.6 مليون دينار بين سبتمبر 2024 و2025، أيكما شهدحركية لافتة، إذ بلغت الاستثمارات فيهمقابل 365.5 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرهاأما، فقد استقطب(+19.3 بالمائة)، في حين بلغتمقابل 19.2 مليون دينار فقط في العام الماضي.أوضحت الوكالة أن تدفق الاستثمار الخارجي خارج قطاع الطاقة مكن من تسجيلبقيمة، ساهمت فيومن هذه العمليات، تم إحصاءبقيمة(3990 موطن شغل)، وبقيمة(7564 موطن شغل).بيّنت الأرقام وجود تفاوت جهوي واضح، إذ استحوذعلى، أي ما قيمته، خاصةالتي سجلتتحتلالمرتبة الأولى في ترتيب البلدان المستثمرة بـ(31 بالمائة من إجمالي الاستثمارات خارج الطاقة)، تليهابـ، ثمبـ، وبـ، وبـأكد، المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن تونس قادرة علىبفضل الحركية الاستثمارية الحالية، خصوصا فيللشركات المنتصبة.وأوضح أن ارتفاعيعود إلى، مشيرا إلى أنيعكسفي ولايتيكشف السوسي عنعلى. كما أشار إلى، خصوصا، ملاحظا أنالمتخصصة فيبعد رفع الدعم الصيني عن هذا القطاع سنة 2026.وبيّن أنتمثل وجهة مفضلة لهذه الشركات، وأنتعمل علىلتذليل الصعوبات.كما أشار إلىلاستكشاف مواقع تونسية محتملة لإقامة مصانع سيارات كهربائية، مبيّنا أنفي هذا المجالوفي ما يخص ارتفاع الاستثمارات الفلاحية من 19 إلى 63 مليون دينار، أوضح السوسي أن ذلك يعود إلى، لإنتاج الخضر والغلال باستخدام، على مساحة، يضم مكونات، معيُذكر أنيرمي إلىخلال العام المقبل.