6322 مليون دينار ميزانية مقترحة لمهمة الدفاع في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

قُدّرت ميزانية مهمة الدفاع الوطني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 6322,738 مليون دينار (تعهّدات)، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، مسجّلة زيادة بنحو 13 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2025.



وأوضحت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تقرير مشترك عُرض خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، أنّ هذا التطوّر يعود أساسا إلى ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 47 بالمائة، نتيجة توجيهها إلى برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير القدرات العملياتية والجاهزية العسكرية والبنية الأساسية.



وبيّن ممثلو اللجنتين أنّ المشاريع المبرمجة في ميزانية السنة المقبلةالتي تعتبرأولوية مطلقة، مشيرين إلى أنّ الزيادة في الاعتمادات ستمكّن منلضمان جاهزية القوات المسلحة.وتسعى، من خلال هذه الميزانية، إلىفي مواجهة مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وضمن الإطار القانوني، مع الحرص على عدم التأثير على المهام الرئيسية للجيش الوطني. كما تعمل الوزارة على، و، ووتتوزع ميزانية الدفاع الوطني إلى، ثلاثة منها عملياتية إلى جانب، حيث سيتم تخصيص:لبرنامج التدخل العسكري،لبرنامج الإسناد اللوجستي والتقني،لبرنامج الإحاطة بالعسكريين،لبرنامج القيادة والمساندة.كما تتضمن الميزانية، إلى جانببالمؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، ولفائدة المؤسسات غير الخاضعة لها.ويؤكد التقرير أنّتقوم أساسا على، إضافة إلى مهام تكميلية تشمل، فضلًا عن مهام ظرفية مثلتحت لواء الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ودعم السلطات المدنية في حالات الطوارئ