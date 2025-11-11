Babnet   Latest update 13:16 Tunis

المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912eec764f023.17173030_gholkfqpimjne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 13:16
      
سافر المنتخب التونسي لكرة السلة مساء الاثنين في اتجاه تركيا للدخول في تربص إعدادي يتواصل لمدة أسبوعين وذلك في إطار التحضيرات للنافذة الأولى من تصفيات كأس العالم التي ستقام بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري.
وسيخوض الخماسي التونسي خلال هذا التربص أربع مباريات ودية تهدف إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتحسين الانسجام داخل المجموعة، اذ سيواجه المنتخب الأردني في مناسبتين إضافة إلى المنتخب السعودي ونادي بيوكشيك الناشط في البطولة التركية المحترفة.
وضمت قائمة المنتخب الني تحولت الى تركيا 16 لاعبا من أصل 18 خاضوا التربص الأخير في تونس وذلك بعد اصابة زياد الشنوفي وواصف المثناني.

يشار الى ان القاعة متعددة الاختصاصات برادس تحتضن نهاية شهر نوفمبر القادم منافسات المجموعتين الاولى والثالثة من النافذة الافريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم.

وتتألف المجموعة الثالثة من منتخبات تونس ونيجيريا ورواندا وغينيا، في حين تتكون المجموعة الاولى من منتخبات الكاميرون وجنوب السودان وليبيا والرأس الاخضر.
ويستهل الخماسي التونسي التصفيات بمواجهة نيجيريا يوم 27 نوفمبر قبل ملاقاة رواندا بتاريخ 29 نوفمبر ليختتم زملاء عمر عبادة النافذة الاولى من التصفيات بالتباري مع غينيا يوم 30 من الشهر ذاته.
وتقام النافذة الثانية من 2 الى 5 الى جويلية 2026 في انتظار الكشف عن مكان اقامتها لاحقا.
وينص نظام التصفيات على تأهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى من كل مجموعة الى المرحلة الثانية من التصفيات.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المشاركين في تربص تركيا : عمر عبادة وبشير بن يحيى ومهدي السايح واسامة المرناوي وأحمد العدامي وجوهر الجوادي ومحمد منفذ واشرف القنوني وبلحسن الشيحي وهيثم سعادة وأمان الله الحامي وبلال الجزيري ومحمد عزيز المغيربي ومختار غيازة ومحمد آدم رسيل وفراس اللحياني.


*.*.*