الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يفوز على شبيبة العمران 1-صفر

فاز الأولمبي الباجي اليوم الاثنين على شبيبة العمران بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاذلي زويتن ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



وجاء هدف الفوز للأولمبي الباجي بواسطة بهاء الدين الشارني في الدقيقة 30.



النتائج



الترتيب العام بعد الجولة 14



وشهدت المباراة إضاعة شبيبة العمرانعن طريقفي الدقيقة، إضافة إلىفي الدقيقةبعد حصوله على إنذارين.وبهذا الانتصار الثمين، رفع الأولمبي الباجي رصيده إلىمتخليًا عن ذيل الترتيب ومتقدمًا إلى، فيما تجمّد رصيد شبيبة العمران عندفي– ملعب الشاذلي زويتنشبيبة العمران 0 – 1 الأولمبي الباجي (بهاء الدين الشارني 30)* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي 0 – 0 الترجي الرياضي* ملعب المتلوي: نجم المتلوي 0 – 0 الترجي الجرجيسي* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان 1 (أيوب بن مشارق 15 ض.ج) – 0 الملعب التونسي* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي 1 (إبراهيما سيسوكو 30 ض.ج) – 1 النجم الساحلي (محمد الضاوي 33)* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري 2 (مهدي القنوني 8، فخر الدين بن يوسف 45) – 0 شبيبة القيروان* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي 2 (إياد بلوافي 35، حسامادو وادراغو 87) – 0 مستقبل المرسى* ملعب قابس: مستقبل قابس 1 (غيسلان أهودو 27) – 1 مستقبل سليمان (جاك ديارا 47)| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه | النقاط || ----------------- | -- | - | - | - | -- | -- | ------ | ------ || الترجي الرياضي | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 || || النادي الإفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 || || الملعب التونسي | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 || || النادي الصفاقسي | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 || || الاتحاد المنستيري | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 || || الترجي الجرجيسي | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 || || نجم المتلوي | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 || || النجم الساحلي | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 || || اتحاد بن قردان | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 || || مستقبل المرسى | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 || || شبيبة العمران | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 || || النادي البنزرتي | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 || || شبيبة القيروان | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 || || مستقبل سليمان | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 || || الأولمبي الباجي | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 || || مستقبل قابس | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 || |