الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يفوز على شبيبة العمران 1-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69120b75e4b0f0.80345413_keoqjifnhgpml.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 16:56
      
فاز الأولمبي الباجي اليوم الاثنين على شبيبة العمران بنتيجة 1-صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب الشاذلي زويتن ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز للأولمبي الباجي بواسطة بهاء الدين الشارني في الدقيقة 30.

وشهدت المباراة إضاعة شبيبة العمران ركلة جزاء عن طريق مصطفى السويسي في الدقيقة 45، إضافة إلى إقصاء لاعب الأولمبي الباجي محمد أمين مرزوقي في الدقيقة 72 بعد حصوله على إنذارين.


وبهذا الانتصار الثمين، رفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 11 نقطة متخليًا عن ذيل الترتيب ومتقدمًا إلى المركز الخامس عشر، فيما تجمّد رصيد شبيبة العمران عند 16 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

النتائج

الاثنين 10 نوفمبر 2025 – ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران 0 – 1 الأولمبي الباجي (بهاء الدين الشارني 30)

الأحد 9 نوفمبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي 0 – 0 الترجي الرياضي
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي 0 – 0 الترجي الجرجيسي
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان 1 (أيوب بن مشارق 15 ض.ج) – 0 الملعب التونسي

السبت 8 نوفمبر 2025

* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي 1 (إبراهيما سيسوكو 30 ض.ج) – 1 النجم الساحلي (محمد الضاوي 33)
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري 2 (مهدي القنوني 8، فخر الدين بن يوسف 45) – 0 شبيبة القيروان
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي 2 (إياد بلوافي 35، حسامادو وادراغو 87) – 0 مستقبل المرسى
* ملعب قابس: مستقبل قابس 1 (غيسلان أهودو 27) – 1 مستقبل سليمان (جاك ديارا 47)

الترتيب العام بعد الجولة 14

| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه | النقاط |
| ----------------- | -- | - | - | - | -- | -- | ------ | ------ |
| الترجي الرياضي | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 3 | 31 | |
| النادي الإفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 7 | 28 | |
| الملعب التونسي | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 4 | 27 | |
| النادي الصفاقسي | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 9 | 23 | |
| الاتحاد المنستيري | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 9 | 23 | |
| الترجي الجرجيسي | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | 21 | |
| نجم المتلوي | 14 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 20 | |
| النجم الساحلي | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 13 | 19 | |
| اتحاد بن قردان | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 18 | |
| مستقبل المرسى | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 14 | 16 | |
| شبيبة العمران | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | |
| النادي البنزرتي | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| شبيبة القيروان | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | 13 | |
| مستقبل سليمان | 14 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | |
| الأولمبي الباجي | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 23 | 11 | |
| مستقبل قابس | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 17 | 9 | |


الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
