تطور بأكثر من 8 بالمائة في ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
تبلغ ميزانية وزارة التربية المقترحة لسنة 2026 نحو 8.7 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 656 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025، أي بنسبة تطور تبلغ 8.16 بالمائة، وفق ما كشفه وزير التربية نور الدين النوري خلال جلسة مشتركة بين لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الأهداف الاستراتيجية للوزارة
أكد الوزير أن الوزارة وضعت ثلاثة أهداف استراتيجية لتوجيه العمل التربوي في المرحلة المقبلة:
1. رفع جودة التعليم وتطوير المهارات،
2. تحقيق العدالة الاجتماعية،
3. تعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء.
واعتبر أن القطاع التربوي عرف مساراً إصلاحياً مهماً مكّن من تكريس مجانية التعليم العمومي وارتفاع نسب التمدرس، لكنه لا يزال يواجه تحديات بنيوية أبرزها اتساع الفجوة الجهوية، والانقطاع المدرسي، والسلوكيات المجتمعية الخطيرة. وشدّد على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية جديدة تستشرف التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
الإنجازات والبنية التحتيةأوضح الوزير أن الوزارة نفذت 3495 تدخلاً في المؤسسات التربوية خلال السنوات الخمس الماضية، أنجز منها 2353 تدخلاً كاملاً شمل 1737 مؤسسة تربوية بكلفة 687 مليون دينار، كما تم إحداث 94 مؤسسة جديدة بكلفة تجاوزت 224 مليون دينار، وتواصل الأشغال في 1848 مشروعاً تشمل 829 مؤسسة تربوية.
أما على مستوى التجهيزات، فقد تم توفير الأثاث والتجهيزات بكلفة 163 مليون دينار، إلى جانب تجهيزات رقمية ومخابر بقيمة 136 مليون دينار. كما تعمل الوزارة على دعم النقل المدرسي من خلال تسخير حافلات المندوبيات وديوان الخدمات المدرسية، مع اقتناء 73 حافلة جديدة خلال سنة 2026.
توزيع الميزانيةتتوزع الميزانية المقترحة كما يلي:
* 3.23 مليار دينار للتعليم الابتدائي (37.17 )،
* 4.6 مليار دينار للتعليم الإعدادي والثانوي (52.89 )،
* 864.98 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة (9.94 ).
أما نفقات التأجير فتبلغ 7.63 مليار دينار (87 من الميزانية)، في حين تصل نفقات الاستثمار إلى 772.4 مليون دينار، ونفقات التسيير إلى 741.5 مليون دينار.
الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنيةأعلن الوزير عن:
* تسوية وضعية 4811 أستاذاً نائباً في الابتدائي (190 مليون دينار)،
* تسوية وضعية 9026 أستاذاً نائباً في الإعدادي والثانوي (357.7 مليون دينار)،
* انتداب 2601 من حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (106 ملايين دينار)،
* إضافة إلى انتدابات متنوعة تشمل مهندسين، أخصائيين نفسيين، دكاترة، ومهندسين معماريين.
أعداد التلاميذ والمؤسساتيبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ في الموسم الدراسي 2025-2026 نحو 2.325.443 تلميذاً، موزعين على:
* 4390 مدرسة ابتدائية،
* 981 مدرسة إعدادية،
* 587 معهداً ثانوياً.
