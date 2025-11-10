تطور بأكثر من 8 بالمائة في ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

تبلغ ميزانية وزارة التربية المقترحة لسنة 2026 نحو 8.7 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 656 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025، أي بنسبة تطور تبلغ 8.16 بالمائة، وفق ما كشفه وزير التربية نور الدين النوري خلال جلسة مشتركة بين لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



الأهداف الاستراتيجية للوزارة



الإنجازات والبنية التحتية



توزيع الميزانية



الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية



أعداد التلاميذ والمؤسسات



ملاحظات النواب



أكد الوزير أن الوزارة وضعتلتوجيه العمل التربوي في المرحلة المقبلة:1.2.3.واعتبر أنمكّن من تكريس مجانية التعليم العمومي وارتفاع نسب التمدرس، لكنه لا يزال يواجهأبرزها اتساع الفجوة الجهوية، والانقطاع المدرسي، والسلوكيات المجتمعية الخطيرة. وشدّد على ضرورة اعتمادتستشرف التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.أوضح الوزير أن الوزارة نفذتفي المؤسسات التربوية خلال السنوات الخمس الماضية، أنجز منهاشملبكلفة، كما تمبكلفة تجاوزت، وتواصل الأشغال فيتشملأما على مستوى التجهيزات، فقد تم توفير الأثاث والتجهيزات بكلفة، إلى جانب تجهيزات رقمية ومخابر بقيمة. كما تعمل الوزارة علىمن خلال تسخير حافلات المندوبيات وديوان الخدمات المدرسية، معخلال سنة 2026.تتوزع الميزانية المقترحة كما يلي:(37.17 )،(52.89 )،(9.94 ).أمافتبلغ(87 من الميزانية)، في حين تصلإلى، وإلىأعلن الوزير عن:(190 مليون دينار)،(357.7 مليون دينار)،(106 ملايين دينار)،* إضافة إلىتشمل مهندسين، أخصائيين نفسيين، دكاترة، ومهندسين معماريين.يبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ في الموسم الدراسي، موزعين على:خلال النقاش، شدد النواب على، والاكتظاظ في الأقسام، وضعف النقل المدرسي، إضافة إلى. كما دعوا إلى، ومراجعة شاملة للمناهج، معلاستعادة الريادة التربوية للمدرسة التونسية.