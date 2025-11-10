Babnet   Latest update 15:06 Tunis

تطور بأكثر من 8 بالمائة في ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d965141fef57.79733253_nqohkegiljmfp.jpg width=100 align=left border=0>
Photo archives
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 14:44 قراءة: 2 د, 7 ث
      
تبلغ ميزانية وزارة التربية المقترحة لسنة 2026 نحو 8.7 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 656 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025، أي بنسبة تطور تبلغ 8.16 بالمائة، وفق ما كشفه وزير التربية نور الدين النوري خلال جلسة مشتركة بين لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الأهداف الاستراتيجية للوزارة


أكد الوزير أن الوزارة وضعت ثلاثة أهداف استراتيجية لتوجيه العمل التربوي في المرحلة المقبلة:


1. رفع جودة التعليم وتطوير المهارات،
2. تحقيق العدالة الاجتماعية،
3. تعصير الإدارة التربوية وتحسين جودة الأداء.

واعتبر أن القطاع التربوي عرف مساراً إصلاحياً مهماً مكّن من تكريس مجانية التعليم العمومي وارتفاع نسب التمدرس، لكنه لا يزال يواجه تحديات بنيوية أبرزها اتساع الفجوة الجهوية، والانقطاع المدرسي، والسلوكيات المجتمعية الخطيرة. وشدّد على ضرورة اعتماد مقاربات إصلاحية جديدة تستشرف التحولات المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.

الإنجازات والبنية التحتية

أوضح الوزير أن الوزارة نفذت 3495 تدخلاً في المؤسسات التربوية خلال السنوات الخمس الماضية، أنجز منها 2353 تدخلاً كاملاً شمل 1737 مؤسسة تربوية بكلفة 687 مليون دينار، كما تم إحداث 94 مؤسسة جديدة بكلفة تجاوزت 224 مليون دينار، وتواصل الأشغال في 1848 مشروعاً تشمل 829 مؤسسة تربوية.

أما على مستوى التجهيزات، فقد تم توفير الأثاث والتجهيزات بكلفة 163 مليون دينار، إلى جانب تجهيزات رقمية ومخابر بقيمة 136 مليون دينار. كما تعمل الوزارة على دعم النقل المدرسي من خلال تسخير حافلات المندوبيات وديوان الخدمات المدرسية، مع اقتناء 73 حافلة جديدة خلال سنة 2026.

توزيع الميزانية

تتوزع الميزانية المقترحة كما يلي:

* 3.23 مليار دينار للتعليم الابتدائي (37.17 )،
* 4.6 مليار دينار للتعليم الإعدادي والثانوي (52.89 )،
* 864.98 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة (9.94 ).

أما نفقات التأجير فتبلغ 7.63 مليار دينار (87 من الميزانية)، في حين تصل نفقات الاستثمار إلى 772.4 مليون دينار، ونفقات التسيير إلى 741.5 مليون دينار.

الانتدابات وتسوية الوضعيات المهنية

أعلن الوزير عن:

* تسوية وضعية 4811 أستاذاً نائباً في الابتدائي (190 مليون دينار)،
* تسوية وضعية 9026 أستاذاً نائباً في الإعدادي والثانوي (357.7 مليون دينار)،
* انتداب 2601 من حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (106 ملايين دينار)،
* إضافة إلى انتدابات متنوعة تشمل مهندسين، أخصائيين نفسيين، دكاترة، ومهندسين معماريين.

أعداد التلاميذ والمؤسسات

يبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ في الموسم الدراسي 2025-2026 نحو 2.325.443 تلميذاً، موزعين على:

* 4390 مدرسة ابتدائية،
* 981 مدرسة إعدادية،
* 587 معهداً ثانوياً.

ملاحظات النواب

خلال النقاش، شدد النواب على النقائص الكبرى في البنية التحتية، والاكتظاظ في الأقسام، وضعف النقل المدرسي، إضافة إلى تعطل المشاريع رغم رصد الاعتمادات. كما دعوا إلى خطة عاجلة لصيانة المؤسسات وتحسين الخدمات، ومراجعة شاملة للمناهج، مع تثمين دور المربي وتحسين ظروف عمله لاستعادة الريادة التربوية للمدرسة التونسية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318224


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-16
22°-14
24°-14
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*