نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تدعو السلط إلى التدخل بسبب عدم خلاص جزء مما تخلد بذمة "الكنام" لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة

وجّه المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الاثنين، دعوة للسلط المعنية من أجل التدخل بسبب "عدم خلاص جزء مما تخلد بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية".



وقالت النقابة في بيان لها، إن "الصندوق الوطني للتأمين على المرض أقدم في خطوة تصعيدية غير مبررة، على عدم خلاص جزء مما تخلد بذمته لفائدة الصيادلة رغم توفر السيولة بعد استخلاص المساهمات الثلاثية، ودون أي مسوغ قانوني أو منطقي، في تصرف يشكل انحرافا خطيرًا عن مبادئ إدارة المرفق العمومي ومدى التزامه بالاتفاقيات والقوانين".









ودعت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمّل مسؤوليتهما الكاملة والتدخل العاجل لإيقاف ما أسمته ب"الانحراف الاداري"، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الاجراءات المؤسساتية والقانونية للدفاع عن كرامة المهنة وحقوق منظوريها.



واعتبرت أن هذا التصرف يمثل "سابقة خطيرة في تاريخ الإدارة التونسية ويعكس تنصلا من بنود الاتفاقية والالتزام الاجتماعي للصندوق ويكاد ان يكون اعلانا من الصندوق عن التخلي فعليا عن منظومة الطرف الدافع التي ما تزال قائمة بتضحيات الصيادلة"، وفق نص البيان.



وأشارت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى أن "استمرار هذا النهج يعمق الهوة بين المؤسسات والمواطنين ويُفقد الثقة في حيادها وان الإصلاح لا يكون الا عبر الحوار الجاد الذي يفضي الى إجراءات فعلية".



