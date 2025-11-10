توزر: تقدم انجاز جملة من البرامج النموذجية في مجال التحكم في الطاقة ممولة من صندوق الانتقال الطاقي

يتقدم في ولاية توزر تنفيذ جملة من البرامج النموذجية في مجال التحكم في الطاقة ممولة من صندوق الانتقال الطاقي وتشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تضم أربعة عناصر رئيسية، أبرزها التدخل المنجز لتجهيز جميع المساجد بالجهة بالطاقة الشمسية، باعتباره الأكثر تقدما في الإنجاز، وفق ممثل الوكالة بالجهة عماد التريكي.



وأضاف المصدر نفسه، أنّ برنامج التحكم في الطاقة بالمساجد، يشهد تقدما في الإنجاز بنحو 50 بالمائة، عبر تركيز محطات شمسية في 87 جامعا ومسجدا من جملة 147 مسجدا مبرمجا بقيمة 2,7 مليون دينار ويتم حاليا نشر طلب العروض لاستكمال المراحل المتبقية المتعلقة بمنظومة التشغيل والتحكم داخل المساجد واستبدال الفوانيس المتوهجة بأخرى مقتصدة في الطاقة، مع الإشارة إلى أنه وقع التخلي عن تنفيذ المشروع في بعض المساجد لعدم أهليتها من حيث البنية الأساسية.



وتعرف الجهة كذلك تنفيذ المرحلة النموذجية من مشروع "بروسول اليك" الاجتماعي بتزويد عائلات محدودة الدخل لا يتعدى معدل استهلاكها السنوي 1200 كلواط بمحطات شمسية مجانية، وذلك لفائدة قرابة 04 آلاف أسرة في الجهة، وهو أحد البرامج التي تراهن عليها الوكالة من أجل الوصول إلى تغطية كاملة من حجم استهلاك هذه الأسر بالطاقة الشمسية، وهو حاليا في مرحلة طلب العروض.ووجهت هذه البرامج كذك إلى بلدية توزر عبر مشروع نموذجي للتحكم في استهلاك البلدية من الطاقة عبر محطة شمسية وقع تركيزها بمقر البلدية، إلى جانب تركيز إنارة عمومية مقتصدة شملت خصوصا المنطقة السياحية والشوارع الرئيسية.وفي مجال تعميم التجربة وتحسيس المتساكنين بضرورة التحكم في الطاقة، وقع توزيع 10 آلاف فانوس مقتصد على سكان الجهة عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من جملة 30 ألف فانوس سيقع توزيعه، وستتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز توزيع العدد المتبقي.وبين ممثل الوكالة في تصريح لصحفية "وات" أن هذه البرامج النموذجية، تتنزل في سياق توجه حكومي يرمي إلى تصنيف توزر ولاية صديقة للبيئة، نظرا لخصوصيتها من حيث صغر الحجم وعدد السكان، وسيتم في مراحل متقدمة العمل على تعميم هذه التجارب على باقي الولايات.وأشار إلى أن مجمل هذه البرامج والمشاريع التي تشهدها ولاية توزر، سيكون لها مردود إيجابي على الميزانية العامة للدولة، باعتبار أنها تندرج في إطار المشاريع العمومية الرامية إلى الحد من دعم الدولة للموارد الطاقية وتخفيف العبء على الميزانية العامة من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة وطنيا في ما يتعلق بالانتقال الطاقي أي تغطية 35 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني بالطاقات المتجددة في أفق 2030.ومن المؤمل أن يساهم برنامج تجهيز المساجد بالطاقة الشمسية في توفير تغطية تتراوح بين 70 و80 بالمائة من استهلاكها للتيار الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، ويهدف برنامج "بروسول اليك" الاجتماعي إلى تغطية بنسبة 100 بالمائة للعائلات المستهدفة و10 بالمائة بالنسبة إلى توزيع الفوانيس المقتصدة، في حين يرمي برنامج التحكم في استهلاك بلدية توزر من التنوير العمومي إلى 60 بالمائة بعد تعميمه على أغلب أجزاء المدينة.