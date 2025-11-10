الحمامات: انطلاق اعمال الاجتماع الدوري ال20 للمراكز الإقليمية لأمن الطيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911e7a7cb6f78.10518373_kmeflphiogqnj.jpg width=100 align=left border=0>

أعطيت صباح اليوم الاثنين، إشارة انطلاق اعمال الاجتماع الدوري ال20 للمراكز الإقليمية لأمن الطيران المدني التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) الذي ينتظم لأول مرة في تونس وفي افريقيا، بمشاركة اكثر من 60 دولة من القارات الخمس.



وأشارت المديرة الإقليمية للمركز التدريبي في أمن وسلامة الطيران المدني عزيزة الصديق في تصريح لصحفي وكالة "وات" بالمناسبة، الى ان اختيار منظمة الطيران المدني الدولي تونس لتحتضن اعمال الاجتماع الدوري للمراكز الإقليمية لأمن الطيران بحضور المديرين التنفيذيين لهذه المراكز، هو تأكيد على ثقة هذه الوكالة الأممية المتخصصة في المركز الإقليمي التونسي للتدريب في امن الطيران المدني المعتمد من قبل المنظمة الدولية منذ 2017 وعلى ان تونس وجهة آمنة للطيران المدني وعلى السمعة الجيدة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني لبلادنا.





وابرزت ان الاجتماع الدوري الذي ستتواصل اعماله على مدى أربعة أيام بالحمامات، سيتناول بالدرس عديد المحاور التى من أبرزها التحديثات في التدريب في امن الطيران المدني والحقائب القياسية التدريبية المعتمدة والمصممة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والتي تستعملها شركات الطيران وسلطات الطيران المدني والمتصرفون في المطارات بالإضافة الى مناقشة التحديات والتهديدات الناشئة لامن الطيران المدني.



ولاحظت ان برنامج اعمال الاجتماع يشتمل كذلك على مجموعة من ورشات العمل التي ستعنى بالتحديثات والتكنولوجيات المستجدة في مجال امن الطيران المدني والذي يقوم على حماية كل منظومة الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، مبرزة ان اعمال الاجتماع ستتوج بجملة من التوصيات التي تدرج بالتقارير التي توجه الى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ليقع اعتمادها في تحديث التشريعات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي.

وأشارت الصديق من جهة أخرى، الى ان المركز الإقليمي التونسي للتدريب في امن وسلامة الطيران المدنى يعنى بالخصوص بالتدريب في امن الطيران كل مجالات الطيران المدني بما في ذلك السلامة والملاحة الجوية وتنمية القدرات البشرية والتي تعكس الحرص المتواصل لسلطة الطيران المدني التونسي على الارتقاء بمنظومة امن الطيران المدني عبر مواكبة كل المستجدات المرتبطة بهذه المنظومة، مبرزة ان التشريعات الوطنية للطيران المدني مطابقة للتشريعات الدولية. وابرزت ان الاجتماع الدوري الذي ستتواصل اعماله على مدى أربعة أيام بالحمامات، سيتناول بالدرس عديد المحاور التى من أبرزها التحديثات في التدريب في امن الطيران المدني والحقائب القياسية التدريبية المعتمدة والمصممة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والتي تستعملها شركات الطيران وسلطات الطيران المدني والمتصرفون في المطارات بالإضافة الى مناقشة التحديات والتهديدات الناشئة لامن الطيران المدني.ولاحظت ان برنامج اعمال الاجتماع يشتمل كذلك على مجموعة من ورشات العمل التي ستعنى بالتحديثات والتكنولوجيات المستجدة في مجال امن الطيران المدني والذي يقوم على حماية كل منظومة الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، مبرزة ان اعمال الاجتماع ستتوج بجملة من التوصيات التي تدرج بالتقارير التي توجه الى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ليقع اعتمادها في تحديث التشريعات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي.وأشارت الصديق من جهة أخرى، الى ان المركز الإقليمي التونسي للتدريب في امن وسلامة الطيران المدنى يعنى بالخصوص بالتدريب في امن الطيران كل مجالات الطيران المدني بما في ذلك السلامة والملاحة الجوية وتنمية القدرات البشرية والتي تعكس الحرص المتواصل لسلطة الطيران المدني التونسي على الارتقاء بمنظومة امن الطيران المدني عبر مواكبة كل المستجدات المرتبطة بهذه المنظومة، مبرزة ان التشريعات الوطنية للطيران المدني مطابقة للتشريعات الدولية.