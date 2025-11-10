Babnet   Latest update 14:21 Tunis

القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين من 01 الى 03 جانفي 2026

من المنتظر أن ينظم، مجلس التعاون العلمي العربي، بمدينة الحمامات، القمة العلمية المهنية العربية الثانية للخبراء القانونيين، تحت عنوان "تعزيز التعاون القانوني العربي ... شراكات استراتيجية من أجل العدالة والتنمية المستدامة"، وذلك من 01 الى 03 جانفي 2026.

وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التكامل القانوني العربي وتبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية قادرة على دعم مسارات العدالة والتنمية المستدامة في الوطن العربي.



يشار الى أن، القمة العلمية المهنية العربية للخبراء القانونيين، هي منتدى علمي ومهني رفيع المستوى يجمع القانونيين والمحامين والقضاة والخبراء القانونيين من مختلف الدول العربية لمناقشة وتبادل الآراء حول القضايا القانونية المشتركة بهدف تعزيز التعاون القانوني بين الدول العربية وتطوير الأطر التشريعية والقضائية ومواكبة التطورات القانونية العالمية.


الاثنين 10 نوفمبر 2025
