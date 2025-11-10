Babnet   Latest update 12:27 Tunis

تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/transtule1105x1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 11:24
      
سيتمّ إدخال تحوير على مسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 بداية من يوم غد الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، تبعا للغلق الجزئي والمؤقت لشارع الطيب المهيري بباردو في اتجاه الملاسين في جزئه الممتدّ بين نهج يوغرطة ونهج البلدية.

ويستمر هذا التحوير طيلة مدّة الأشغال وذلك في اطار إنجاز أشغال الخط D من الشبكة الحديدية السريعة ، الاثنين النقل في بلاغ.



ويتمثّل التحويرفي إلغاء نقاط التوقف بكلّ من بوشوشة و الرابطة و إبن شرف على ان يتم المرور بالنسبة لهذين الخطّين عبر شارع 20 مارس إلى حدود مفترق باب سعدون ثم شارع 9 أفريل ومن ثمة العودة إلى اعتماد المسلك العادي.


