احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69104a981a6a82.81072974_lipkgfqmnjeoh.jpg width=100 align=left border=0>

تحتفل تونس اليوم الأحد 09 نوفمبر 2025، بالعيد الوطني للشجرة تحت شعار "تونسنا نرويها وغابتنا نمّيها"، حيث ستُطلق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الحملة الوطنية للتشجير والتي تتواصل إلى موفى شهر مارس 2026.



وتهدف هذه الحملة إلى استعادة المنظومات الغابية التي تعرضت لحرائق أو اعتداءات على ملك الدولة الغابي وغيرها من الآفات.









ومن المبرمج غراسة حوالي 8 ملايين شتلة في كامل تراب الجمهورية لكي تساعد على استعادة حوالي 7900 هكتارا من المنظومة الغابية.



وستنطلق الحملة الوطنية للتشجير التي تُنتظم تحت شعار "شجرة لكل مؤسسة ..خطوة نحو الانتقال الإيكولوجي"، على الساعة التاسعة صباحا بمنتزه النحلي من ولاية أريانة. ومن المبرمج غراسة حوالي 8 ملايين شتلة في كامل تراب الجمهورية لكي تساعد على استعادة حوالي 7900 هكتارا من المنظومة الغابية.وستنطلق الحملة الوطنية للتشجير التي تُنتظم تحت شعار "شجرة لكل مؤسسة ..خطوة نحو الانتقال الإيكولوجي"، على الساعة التاسعة صباحا بمنتزه النحلي من ولاية أريانة.