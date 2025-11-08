بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، التي جرت اليوم السبت، عن سلسلة من النتائج المثيرة في المجموعتين الأولى والثانية.



المجموعة الأولى





في قاعة الزواوي، فاز الترجي الرياضي على الزيتونة الرياضية بنتيجة 3-0، بينما تمكن مولدية بوسالم من الانتصار على سعيدية سيدي بوسعيد 3-2 في قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد.



وفي قاعة عيسى بن نصر بالقليبية، نجح النادي الأولمبي القليبي في الفوز على مستقبل المرسى 3-2 بعد مواجهة قوية.



الترتيب بعد الجولة:



| الفريق | النقاط | المباريات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| الترجي الرياضي | 12 | 4 |

| مولدية بوسالم | 8 | 4 |

| الأولمبي القليبي | 5 | 3 |

| سعيدية سيدي بوسعيد | 4 | 3 |

| مستقبل المرسى | 4 | 4 |

| الزيتونة الرياضية | 0 | 4 |



المجموعة الثانية

في قاعة غلالة، حقق النادي الصفاقسي الفوز على نادي حمام الأنف 3-2، فيما تغلب اتحاد النقل الصفاقسي على فتح حمام الأغزاز 3-1 في قاعة الرائد البجاوي بصفاقس يوم الجمعة 7 نوفمبر.

ويترقب جمهور الكرة الطائرة مباراة الأحد بين جمعية اتصالات صفاقس والنجم الساحلي في نفس القاعة عند الساعة 14:00.



الترتيب بعد الجولة:



| الفريق | النقاط | المباريات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| النجم الساحلي | 9 | 3 |

| اتحاد النقل بصفاقس | 9 | 4 |

| النادي الصفاقسي | 8 | 4 |

| نادي حمام الأنف | 4 | 4 |

| اتصالات صفاقس | 0 | 2 |

