ميزانية 2026: "الرئاسة لم تغلق أبوابها أمام النواب.. ومصالحها تتولى يوميا معالجة الشكايات الواردة عليها" (ممثل رئاسة الجمهورية)

أكد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، مراد الحلومي، أن رئاسة الجمهورية لم تغلق أبوابها أمام النواب، وأن كل ملف يُحال إليها يُتعامل معه بجدية تامة، مشدداً على أن الدستور يضمن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضمن أطر التواصل بينهما.



وأوضح الحلومي، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن جميع الوزارات تقدم إجابات شافية على أسئلة المجلسين، مقترحاً في حال وجود أي تقصير، إبلاغ رئيس الجمهورية عبر القنوات المعتمدة.



