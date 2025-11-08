ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026: 359,319 مليون دينار واعتمادات بزيادة تقارب 6 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min0.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت الاعتمادات المقترح ترسيمها ضمن مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، 359,319 مليون دينار، وفق التقرير المشترك الصادر عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.



وانطلقت مساء اليوم السبت بمقر قصر باردو الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة هذه المهمة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.









وتسجّل الاعتمادات المقترحة نسبة نمو تقدّر بـ5.97 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المرصودة لسنة 2025، التي بلغت 339,048 مليون دينار.



وتتوزع هذه الاعتمادات حسب طبيعة النفقات على النحو التالي:



* نفقات التأجير: 223,276 مليون دينار

* نفقات التسيير: 75,661 مليون دينار

* نفقات التدخل: 52,308 مليون دينار

* نفقات الاستثمار: 8,120 مليون دينار



أما على مستوى البرامج، فقد تمّ توزيع الاعتمادات كما يلي:



* برنامج الإشراف: 17,259 مليون دينار

* برنامج الإعلام والاتصال والتكوين: 193,438 مليون دينار

* برنامج التصرف في القطاع العمومي: 14,152 مليون دينار

* برنامج تحديث الخدمات الإدارية: 2,130 مليون دينار

* برنامج القيادة والمساندة: 68,322 مليون دينار

* برنامج الرقابة: 64,014 مليون دينار

وتسجّل الاعتمادات المقترحةمقارنة بالاعتمادات المرصودة لسنة 2025، التي بلغتوتتوزع هذه الاعتمادات حسب طبيعة النفقات على النحو التالي:223,276 مليون دينار75,661 مليون دينار52,308 مليون دينار8,120 مليون دينارأما على مستوى البرامج، فقد تمّ توزيع الاعتمادات كما يلي:17,259 مليون دينار193,438 مليون دينار14,152 مليون دينار2,130 مليون دينار68,322 مليون دينار64,014 مليون دينار