Babnet   Latest update 20:12 Tunis

ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026: 359,319 مليون دينار واعتمادات بزيادة تقارب 6 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min0.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 18:50 قراءة: 0 د, 50 ث
      
بلغت الاعتمادات المقترح ترسيمها ضمن مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026، 359,319 مليون دينار، وفق التقرير المشترك الصادر عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وانطلقت مساء اليوم السبت بمقر قصر باردو الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة هذه المهمة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



وتسجّل الاعتمادات المقترحة نسبة نمو تقدّر بـ5.97 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المرصودة لسنة 2025، التي بلغت 339,048 مليون دينار.

وتتوزع هذه الاعتمادات حسب طبيعة النفقات على النحو التالي:

* نفقات التأجير: 223,276 مليون دينار
* نفقات التسيير: 75,661 مليون دينار
* نفقات التدخل: 52,308 مليون دينار
* نفقات الاستثمار: 8,120 مليون دينار

أما على مستوى البرامج، فقد تمّ توزيع الاعتمادات كما يلي:

* برنامج الإشراف: 17,259 مليون دينار
* برنامج الإعلام والاتصال والتكوين: 193,438 مليون دينار
* برنامج التصرف في القطاع العمومي: 14,152 مليون دينار
* برنامج تحديث الخدمات الإدارية: 2,130 مليون دينار
* برنامج القيادة والمساندة: 68,322 مليون دينار
* برنامج الرقابة: 64,014 مليون دينار


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318143


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-14
19°-14
22°-17
23°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*