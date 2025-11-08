قطاع الإيجار المالي في تونس يحافظ على نسق إيجابي رغم تباطؤ النمو خلال 2024

أظهر قطاع الإيجار المالي في تونس قدرة على الصمود خلال سنة 2024، رغم تباطؤ نسق النمو مقارنة بالسنوات السابقة، وفق ما كشفه التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي.



ارتفاع العقود المفعلّة بنسبة 10,4 بالمائة



تمويل يعتمد أساسًا على القروض البنكية



تراجع طفيف في المخاطر وتحسن نسبي في جودة الأصول



نتائج مالية مستقرة ونمو في المردودية



استقرار في مؤشرات الربحية ورأس المال



تحسن في جودة رأس المال ونسبة الملاءة



سجّل القطاع ارتفاعًا في حجم(التي دخلت مرحلة الفوترة) بنسبةليبلغ، مقابل زيادات أقوى في السنتين السابقتين (13,8 بالمائة سنة 2023 و17 بالمائة سنة 2022). كما ارتفعبنسبةليصل إلىمع نهاية 2024.تمّ تمويل نشاط الإيجار المالي بنسبة، منها، مقابل تراجع الموارد الخارجية إلىفقط. ويُظهر التقرير أن هذه التركيبة تجعل مؤسسات الإيجار المالي، لاسيما مع ارتفاع نسبة الموارد ذات الفائدة المتغيرة إلىتراجعتبنسبةلتبلغ، مع شطب ديون بقيمة 25 مليون دينار، مما أدى إلىمن 9,1 بالمائة سنة 2023 إلىارتفعبنسبةليصل إلى، بدعم من نمو مداخيل محفظة الأسهم بنسبة 22,4 بالمائة. كما زادبنسبةليبلغ، رغم ارتفاع معدل الاستغلال والضريبة على الأرباح بـ 29 بالمائة.بلغ(مقابل 13,6 بالمائة سنة 2023)، و. كما تعززتبنسبةلتصل إلى، منها 51 بالمائة تم توزيعها كأرباح.بلغت(مقابل 81 بالمائة سنة 2023)، وهو ما يعكس. كما حافظت أغلب المؤسسات على، ما يؤكد متانة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات التمويلية.