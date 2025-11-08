قطاع الإيجار المالي في تونس يحافظ على نسق إيجابي رغم تباطؤ النمو خلال 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f667767b258.80972797_ikjgflqhpomne.jpg width=100 align=left border=0>
أظهر قطاع الإيجار المالي في تونس قدرة على الصمود خلال سنة 2024، رغم تباطؤ نسق النمو مقارنة بالسنوات السابقة، وفق ما كشفه التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي.
ارتفاع العقود المفعلّة بنسبة 10,4 بالمائة
سجّل القطاع ارتفاعًا في حجم العقود المفعلّة
(التي دخلت مرحلة الفوترة) بنسبة 10,4 بالمائة
ليبلغ 2387 مليون دينار
، مقابل زيادات أقوى في السنتين السابقتين (13,8 بالمائة سنة 2023 و17 بالمائة سنة 2022). كما ارتفع قائم عقود الإيجار المالي
بنسبة 9,3 بالمائة
ليصل إلى 4447 مليون دينار
مع نهاية 2024.
تمويل يعتمد أساسًا على القروض البنكية
تمّ تمويل نشاط الإيجار المالي بنسبة 74 بالمائة من موارد الاقتراض
، منها 58,5 بالمائة قروض بنكية
و28 بالمائة قروض رقاعية
، مقابل تراجع الموارد الخارجية إلى 11 بالمائة
فقط. ويُظهر التقرير أن هذه التركيبة تجعل مؤسسات الإيجار المالي عرضة لمخاطر إعادة التمويل وتحوّل آجال الاستحقاق
، لاسيما مع ارتفاع نسبة الموارد ذات الفائدة المتغيرة إلى 54 بالمائة
.
تراجع طفيف في المخاطر وتحسن نسبي في جودة الأصول
تراجعت الديون المصنفة
بنسبة 5,7 بالمائة
لتبلغ 418 مليون دينار
، مع شطب ديون بقيمة 25 مليون دينار، مما أدى إلى تحسن طفيف في نسبة الديون المصنفة
من 9,1 بالمائة سنة 2023 إلى 8,9 بالمائة سنة 2024
.
نتائج مالية مستقرة ونمو في المردودية
ارتفع النتائج الصافي لنشاط الإيجار المالي
بنسبة 5,7 بالمائة
ليصل إلى 311 مليون دينار
، بدعم من نمو مداخيل محفظة الأسهم بنسبة 22,4 بالمائة. كما زاد إجمالي النتائج الصافية للقطاع
بنسبة 3 بالمائة
ليبلغ 106,2 مليون دينار
، رغم ارتفاع معدل الاستغلال والضريبة على الأرباح بـ 29 بالمائة.
استقرار في مؤشرات الربحية ورأس المال
بلغ العائد على الأموال الذاتية 13 بالمائة
(مقابل 13,6 بالمائة سنة 2023)، والعائد على الأصول 2,2 بالمائة
. كما تعززت الأموال الذاتية الصافية
بنسبة 2,4 بالمائة
لتصل إلى 858 مليون دينار
، منها 51 بالمائة تم توزيعها كأرباح.
تحسن في جودة رأس المال ونسبة الملاءة
بلغت الأموال الذاتية الأساسية 84 بالمائة من الإجمالي
(مقابل 81 بالمائة سنة 2023)، وهو ما يعكس تحسنًا في جودة رأس المال
. كما حافظت أغلب المؤسسات على نسبة ملاءة تفوق 15 بالمائة
، ما يؤكد متانة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات التمويلية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318140