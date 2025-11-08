Babnet   Latest update 17:09 Tunis

البنك المركزي التونسي: تراجع إجمالي النتيجة الصافية للبنوك الإسلامية بنسبة 10،6 بالمائة سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/8/banquezitouna.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 16:44 قراءة: 1 د, 30 ث
      
تراجع إجمالي النتيجة الصافية للبنوك الإسلامية، بنسبة 10،6 بالمائة، سنة 2024 (مقابل زيادة بنسبة 11،1 بالمائة سنة 2023)، ليصل إلى 125 مليون دينار في نهاية سنة 2024.

وبناء على هذه التطوّرات، شهدت المؤشرات المتعلّقة بمردودية البنوك الإسلامية تراجعا نهاية السنة المنقضية، وفق ما ورد في التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024، الصادر، السبت، عن البنك المركزي التونسي.



وسجّل الناتج الصافي البنكي، للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة تحسنا، بنسبة 12 بالمائة، سنة 2024، مقابل 10،1 بالمائة سنة 2023

وتبقى هيكلة الناتج الصافي البنكي، تحت هيمنة هامش الربح، بحصّة تتجاوز 70 بالمائة.

وزادت أعباء التشغيل المصرفي البنوك الإسلامية، بنسبة 11،2 بالمائة. وتحسّن، تبعا لذلك، معدل الإستغلال، وبلغ مستوى 53،4 بالمائة نهاية 2024، مقابل 53،7 بالمائة نهاية سنة 2023.

وعزز هذا الصنف من المؤسسات المالية، حصته في السوق، على مستوى إجمالي القروص من 0،8 بالمائة، إلى 8،2 بالمائة موفى 2024. كما زادت حصّة هذه البنوك، من الأصول والودائع، بنسبة 0،2 بالمائة، لتبلغ على التوالي 7،1 بالمائة، و8،2 بالمائة.

وقدّرت قيمة محفظة القروض لدى هذه البنوك، ب9068 مليون دينار، وهيمنة عمليات "المرابحة"، بنسبة 65،1 بالمائة، تليها عمليات "الإجارة"، بنسبة 16،1 بالمائة.

كما تطورت موارد الاستغلال للبنوك الإسلامية، بنسبة 13 بالمائة (مقابل 9،4 بالمائة نهاية 2023)، لتبلغ 9507 مليون دينار نهاية 2024، منها 9422 مليون دينار (99 بالمائة) في شكل ودائع.

وحافظت هيكلة الودائع على استقرارها، إذ مثلت حسابات الإدخار 45،4 بالمائة، والحسابات الجارية 34،2 بالمائة، والودائع التشاركية 20،4 بالمائة.

وتراجعت مؤشرات مخاطر الاقتراض لدى البنوك الإسلامية خلال سنة 2024، كما يتضح من ارتفاع المخاطر الإضافية بقيمة 131 مليون دينار، الذي يترجم بتعمق معدل الإنتقال، الذي تحوّل من 1،6 بالمائة نهاية سنة 2023، إلى 2،9 بالمائة نهاية 2024. إضافة إلى ارتفاع رصيد القروض المصنفة، بنسبة 30،8 بالمائة، ليبلغ 754 مليون دينار نهاية 2024، مقابل زيادة قدرها 9،1 بالمائة سنة 2023، وتفاقم نسبة الديون المصنفة لتبلغ 6،7 بالمائة، من الإلتزامات، مقابل 5،8 بالمائة نهاية سنة 2023.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318139


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:54
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
20°-13
22°-17
22°-15
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*