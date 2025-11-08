النواب يناقشون مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية 2026
ركزت المناقشات خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تطرّق النواب إلى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة مكافحة الفساد، وتطهير الإدارة، وأهمية التنسيق بين رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة.
دعوات لتفعيل قرارات رئيس الجمهورية
شدّد عدد من النواب على ضرورة الإسراع بتطبيق قرارات الرئيس، خاصة مكافحة الفساد وتطهير الإدارة، مشيرين إلى وجود قطيعة بين الإدارة والممثلين المنتخبين. وأوضح النواب أن نجاح عملية الإصلاح يمر عبر تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وتفعيل آليات التنسيق مع باقي المؤسسات لضمان سير المؤسسات العمومية بفعالية.
الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الاستقراروأشاد النواب بجهود الرئيس في حفظ هيبة الدولة ومواقفه الثابتة في حماية القرار الوطني، وفي تعزيز الوضع الدبلوماسي لتونس على أساس الندية والاحترام المتبادل، مع اهتمام خاص بملف الأمن القومي بمفهومه الشامل. ودعوا إلى استمرار رئاسة الجمهورية في تبني سياسة التوازن والمرونة لتعزيز الاستقرار المؤسساتي، مع التركيز على أن ميزانية الرئاسة تعكس الأولوية الوطنية ومصلحة الشعب.
انتقادات لمشروع قانون المالية وأداء الحكومةانتقد عدد من النواب مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرين أنه لا يلبي توقعات الشعب، كما شدّدوا على ضرورة مراجعة أداء الحكومة وفتح قنوات تواصل أوسع مع النواب.
وأكدت النائبة هدى الجلاصي أن الاعتمادات المخصصة للرئاسة شهدت زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، في حين تعاني الميزانيات الأخرى، خصوصاً الوزارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، ضغطاً كبيراً. وأوصت بنشر تقرير سنوي تفصيلي حول استعمال الاعتمادات وتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية وتوزيع جزء من الموارد للجهات والبرامج الاجتماعية.
مقترحات النواب لتعزيز الشفافية والكفاءة* النائب أحمد بنور: انتقد ارتفاع ميزانية الرئاسة، مؤكداً أن الإنفاق يجب أن يركز على الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمعاهد، وليس على الحضور الرمزي.
* النائب عدنان العلوش: دعا إلى تعزيز جهاز الأمن الرئاسي ببرامج تكوين مستمر وتجهيزات حديثة، مع تنسيق أقوى مع الهياكل الأمنية الأخرى، وإرساء نظام اتصالي حديث، ليكون نموذجاً للإدارة الذكية، مشدداً على ضرورة توضيح طرق صرف الميزانية.
* النائب عبد الستار الزارعي: أكّد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان يداً واحدة، داعياً الرئيس إلى اختيار "الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب" في مختلف مراكز الدولة، من العمدة إلى رئاسة الحكومة.
