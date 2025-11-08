النواب يناقشون مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية 2026

ركزت المناقشات خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تطرّق النواب إلى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومواصلة مكافحة الفساد، وتطهير الإدارة، وأهمية التنسيق بين رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة.



دعوات لتفعيل قرارات رئيس الجمهورية



الحفاظ على هيبة الدولة وتعزيز الاستقرار



انتقادات لمشروع قانون المالية وأداء الحكومة



مقترحات النواب لتعزيز الشفافية والكفاءة



شدّد عدد من النواب على، مشيرين إلى وجود. وأوضح النواب أن نجاح عملية الإصلاح يمر عبروتفعيل آليات التنسيق مع باقي المؤسسات لضمان سير المؤسسات العمومية بفعالية.وأشاد النواب بجهود الرئيس في، وفي تعزيز، مع اهتمام خاص بملف الأمن القومي بمفهومه الشامل. ودعوا إلى، مع التركيز على أنانتقد عدد من النواب مشروع، معتبرين أنه لا يلبي توقعات الشعب، كما شدّدوا على ضرورةوأكدت النائبةأن الاعتمادات المخصصة للرئاسة شهدت، في حين تعاني الميزانيات الأخرى، خصوصاً الوزارات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي، ضغطاً كبيراً. وأوصت بنشروتعزيز آليات الرقابة الداخلية والخارجية وتوزيع جزء من الموارد للجهات والبرامج الاجتماعية.: انتقد ارتفاع ميزانية الرئاسة، مؤكداً أن الإنفاق يجب أن يركز على الخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمعاهد، وليس على الحضور الرمزي.: دعا إلى، مع، وإرساء نظام اتصالي حديث، ليكون نموذجاً للإدارة الذكية، مشدداً على ضرورة توضيح طرق صرف الميزانية.: أكّد على أهمية أن، داعياً الرئيس إلى اختيار "الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب" في مختلف مراكز الدولة، من العمدة إلى رئاسة الحكومة.