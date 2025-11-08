البنك المركزي يضبط نسب الفائدة التفاضلية للقروض الموجهة للشركات الأهلية

أصدر محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النّوري، منشورًا يحدد نسب الفائدة التفاضلية التي توظّفها البنوك على القروض الممنوحة على مواردها الذاتية والمخصّصة لتمويل الشركات الأهلية.



وينص المنشور على أنّ نسبة الفائدة على هذه القروض يجب أن تساوي أو تعادل معدل الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتجاوز 1 .



وفق معطيات البنك المركزي، استقرللشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجل استقرارًا عند 7,50 خلال خمسة أشهر متتالية (أفريل، ماي، جوان، جويلية وأوت 2025).وسيدخل هذا المنشور، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025 ونشر في العدد الأخير (134) منيوم 7 نوفمبر، حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره.واستند قرار البنك المركزي إلى:* أحكامالمتعلق بالشركات الأهلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025.الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2025 في إطار تطبيق أحكام الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016.* المنشور إلى البنوك عدد 87-47 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 والمتعلق بأساليب إسناد القروض ومتابعتها وإعادة تمويلها، كما تم تنقيحه لاحقًا.يهدف هذا القرار إلىوضمان التوازن بين القدرة التمويلية للبنوك وتشجيع النشاط الاقتصادي للشركات في تونس.