البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة

أكّد البنك المركزي التونسي في النسخة 14 من تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024 أنّ نشاط القطاع المصرفي لا يزال مركزاً بشكل واضح على البنوك المقيمة، التي تستحوذ على 93 من إجمالي الأصول، و95 من القروض، و97 من الودائع.



تركيز النشاط المصرفي لدى البنوك الكبرى



وأوضح التقرير أنّ النشاط البنكي يتركز بشكل كبير لدى البنوك الأربعة الأولى والبنوك الثمانية الأولى، حيث تسيطر هذه المجموعات على ما يقارب نصف النشاط المصرفي وأكثر من ثلاثة أرباعه، ما يعكس هيمنة واضحة للبنوك الكبرى على السوق المحلية.تستحوذ على 35,7 من الأصول، و37,9 من القروض، و28,4 من الودائع، مؤكدة أهميتها في تمويل الاقتصاد الوطني.تسيطر على 32,6 من الأصول، و30,3 من القروض، و35,5 من الودائع.تمتلك 28,5 من الأصول، و28,9 من القروض، و33,1 من الودائع.تمثل نسبة أقل، حيث تملك 3,2 من الأصول، و2,9 من القروض، و3 من الودائع.