تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في اكتوبر 2026

من المنتظر أن تحتضن تونس العاصمة، من 29 إلى 31 أكتوبر 2026، الندوة الدولية حول " التغيرات المناخية، القضايا البيئية والانتقال الطاقي"، التي ينظمها المركز الدولي للدراسات البيئية والتكنولوجية.



وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية الراهنة التي تواجهها المجتمعات في ظل التحولات المناخية المتسارعة، وبحث سبل الانتقال نحو أنماط طاقية مستدامة توازن بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية.









وسيشارك في هذه الفعالية عدد من الباحثين والخبراء من داخل تونس وخارجها، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية، لمناقشة القضايا المرتبطة بتغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية وسياسات الطاقة المتجددة والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة.



ومن المنتظر، أن تتناول الندوة جملة من المحاور العلمية والبحثية، من بينها تأثيرات التغيرات المناخية على النظم البيئية والزراعية، وسياسات الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر، إلى جانب موضوع التربية البيئية ودورها في نشر الوعي المناخي والابتكار التكنولوجي في خدمة التنمية المستدامة.



ويأتي، تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق تنامي الوعي العالمي بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتطوير حلول عملية للحد من آثارها خصوصاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تُعد من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية..