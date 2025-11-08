Babnet   Latest update 14:08 Tunis

تونس: فرع بنكي لكل 5800 ساكن وعدد الحسابات يتجاوز 10.6 ملايين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66320551f3dc59.73572105_lnjfpiekmqohg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 12:46 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ارتفعت شبكة الفروع البنكية في تونس لتصل إلى 2064 فرعًا موفى سنة 2024، مقارنة بـ2041 فرعًا سنة 2023، بمعدل فرع واحد لكل 5800 ساكن مقابل فرع لكل 5806 ساكن في 2023، وفق تقرير الرقابة البنكية لسنة 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي.

وأشار التقرير إلى أن ثلثي الفروع البنكية (67 بالمائة) تتواجد في إقليم تونس الكبرى والوسط الشرقي، وتشمل شبكة فرعين بنكيين خاصين يملكان أكثر من 200 فرع.



كما شهد عدد الحسابات البنكية ارتفاعًا متوسطًا بنسبة 1.6 بالمائة سنويًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ أكثر من 10.6 ملايين حساب موفى سنة 2024.

في المقابل، بلغ عدد البطاقات البنكية 5.5 ملايين بطاقة، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 21.4 بالمائة مقارنة بسنة 2023، نتيجة إيقاف البطاقات غير المستعملة.

وعلى صعيد الخدمات النقدية، واصل عدد موزعات الأوراق النقدية ارتفاعه بمعدل 3 بالمائة سنويًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 3305 موزعًا موفى سنة 2024.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318124


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet23°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
21°-14
22°-16
22°-14
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*