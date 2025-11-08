تونس: فرع بنكي لكل 5800 ساكن وعدد الحسابات يتجاوز 10.6 ملايين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66320551f3dc59.73572105_lnjfpiekmqohg.jpg width=100 align=left border=0>

ارتفعت شبكة الفروع البنكية في تونس لتصل إلى 2064 فرعًا موفى سنة 2024، مقارنة بـ2041 فرعًا سنة 2023، بمعدل فرع واحد لكل 5800 ساكن مقابل فرع لكل 5806 ساكن في 2023، وفق تقرير الرقابة البنكية لسنة 2024 الصادر عن البنك المركزي التونسي.



وأشار التقرير إلى أن ثلثي الفروع البنكية (67 بالمائة) تتواجد في إقليم تونس الكبرى والوسط الشرقي، وتشمل شبكة فرعين بنكيين خاصين يملكان أكثر من 200 فرع.









كما شهد عدد الحسابات البنكية ارتفاعًا متوسطًا بنسبة 1.6 بالمائة سنويًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليبلغ أكثر من 10.6 ملايين حساب موفى سنة 2024.



في المقابل، بلغ عدد البطاقات البنكية 5.5 ملايين بطاقة، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 21.4 بالمائة مقارنة بسنة 2023، نتيجة إيقاف البطاقات غير المستعملة.



وعلى صعيد الخدمات النقدية، واصل عدد موزعات الأوراق النقدية ارتفاعه بمعدل 3 بالمائة سنويًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى 3305 موزعًا موفى سنة 2024.

