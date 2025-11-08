ميزانية المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية تقدر بـ705ر229 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690f2b0ec8cd73.19512270_iofpgnemjklhq.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّر الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026 بحوالي 229 مليون و705 ألف دينار، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة صباح اليوم السبت.



وتوزع نفقات رئاسة الجمهورية بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:









* نفقات التأجير: 168.831 مليون دينار

* نفقات التسيير: 35.500 مليون دينار

* نفقات التدخلات: 9.551 مليون دينار

* نفقات الاستثمار: 14.894 مليون دينار



أما توزيع الاعتمادات حسب البرامج فيشمل:



* الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية: ويضم نفقات برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية والبحوث والدراسات الاستشرافية، بالإضافة إلى حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية وتأمين المقرات السيادية والتسيير والتكوين والتدخلات.

* برنامج القيادة والمساندة: ويشمل القيادة والمساندة والإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية، إلى جانب الرقابة الإدارية والمالية.

