الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

تحتضن المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، الدورة الاولى من مهرجان بذرتنا وذلك تحت شعار "من تراث الأمس...تزهر سنابل الحياة".



وتهدف هذه التظاهرة الى نشر ثقافة الزراعة المستدامة والمحافظة على البذور الاصلية وتعزيز روح المبادرة والتعاون بين مختلف الفاعلين في المجال البيئي والزراعي في اطار رؤية تحيى التراث وتربط الماضي بالحاضر والمسقبل.









ويتضمن البرنامج مداخلات وندوات علمية يقدمها مختصون في الزراعة الايكلولوجية وحفظ البذور المحلية وورشات تفاعلية موجهة للكبار والصغار حول الزراعة المنزلية وصناعة السماد الطبيعي وتقنيات اعادة تدوير النفايات .



وسيتم أيضا تخصيص أجنحة لتبادل البذور الاصلية بين المشاركين دعما للتنوع الزراعي والمحافظة على التراث الجيني المحلي اضافة الى معارض للمنتجات الفلاحية التقليدية والحرفية المستوحاة من التراث التونسية الاصيل



وينتظم المهرجان بالتعاون بين كل من الجمعية التونسية للدكاترة وطلبة الدكتوراه في العلوم وشبكة المهندسين التونسيين وعمادة المهندسين التونسيين والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال الفرع الجهوي بصفاقس.



