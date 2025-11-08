رابطة حقوق الإنسان تؤكد تدهور الحالة الصحية لجوهر بن مبارك ورفضه فك إضرابه عن الطعام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663e8c16b0aea8.42279892_nofphgklqjmei.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإسنان ، أن وفدا زار أمس الجمعة السجين جوهر بن مبارك لاحظ التدهور الخطير لحالته الصحية ، ورفضه فك إضرابه عن الطعام الذى رغم المحاولات المتعددة للوفد لاقناعه بضرورة تعليق إضرابه أو حتى تناول جرعات من الماء و السكر.



وأوضحت، في بيان أصدرته مساء أمس، أن هذه الزيارة تأتى تفعيلا لمذكرة التفاهم بين الرابطة ووزارة العدل، وقام وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الموافق للسابع من نوفمبر 2025 مرفوقا، بطبيب بزيارة لسجن بلي المدني حيث اطلع الوفد على ظروف إقامة المحتجزين.









وأبرزت مواصلتها السعي لاقناع جوهر بن مبارك، المحكوم ابتدائيا في قضية '"التآمر على أمن الدولة" ب18 سجنا ، بضرورة تعليق إضرابه الوحشي عن الطعام الذى يشنه منذ أكثر من أسبوع، لما "يمثله من وسيلة نضالية قصوى، يمكن أن تتسبب له في أعراض جسيمة و قصور صحي و بدني قد يودي بحياته "، وفق نص البيان.



تجدر الإشارة الى أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح وأبرزت مواصلتها السعي لاقناع جوهر بن مبارك، المحكوم ابتدائيا في قضية '"التآمر على أمن الدولة" ب18 سجنا ، بضرورة تعليق إضرابه الوحشي عن الطعام الذى يشنه منذ أكثر من أسبوع، لما "يمثله من وسيلة نضالية قصوى، يمكن أن تتسبب له في أعراض جسيمة و قصور صحي و بدني قد يودي بحياته "، وفق نص البيان.تجدر الإشارة الى أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، نفى الأربعاء، ما روجته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، حول تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، موكدا أن حالتهم "عادية ومستقرة"، تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة.