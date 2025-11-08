Babnet   Latest update 08:23 Tunis

وزير التجهيز يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي الكتريك المصرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690eee7d8b4184.08801549_qmljpogenkhif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Novembre 2025 - 08:16 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استقبل وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري يوم الجمعة بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي الكتريك المصرية ،أحمد السويدي والوفد المرافق له، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية بتونس،باسم حسن وثلة من الإطارات العليا بالوزارة
وتم خلال اللقاء وفق بلاغ للوزارة، التباحث حول أنشطة المجموعة ومشاريعها الاستثمارية المستقبلية في تونس، خاصة في ما يتعلق بالأشغال العامة وسبل دعم الشراكات الثنائية في قطاع البنية التحتية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318111


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 08 نوفمبر 2025 | 17 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:17
14:55
12:10
06:50
05:22
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
21°-14
22°-16
22°-14
24°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   749,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*