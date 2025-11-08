وزير التجهيز يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي الكتريك المصرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690eee7d8b4184.08801549_qmljpogenkhif.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري يوم الجمعة بمقر الوزارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي الكتريك المصرية ،أحمد السويدي والوفد المرافق له، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية بتونس،باسم حسن وثلة من الإطارات العليا بالوزارة

وتم خلال اللقاء وفق بلاغ للوزارة، التباحث حول أنشطة المجموعة ومشاريعها الاستثمارية المستقبلية في تونس، خاصة في ما يتعلق بالأشغال العامة وسبل دعم الشراكات الثنائية في قطاع البنية التحتية

